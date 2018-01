"Il lavoro giusto per la persona giusta": Centromarca presenta il suo nuovo progetto

TREVISO Al giorno d'oggi trovare un lavoro non è certo un'impresa facile. Nonostante i segnali di ripresa economica sono ancora molte le persone che non riescono a trovare un’occupazione a causa di situazioni personali di fragilità e marginalità sociale.

Per venire incontro a tutte queste persone è nato nelle scorse ore “Il lavoro giusto per la persona giusta”, un progetto innovativo e unico nel suo genere voluto da ERGA Società Cooperativa Sociale e supportato da CentroMarca Banca, che hanno recentemente stipulato una convenzione per agevolare il reinserimento sociale lavorativo ed economico delle persone in difficoltà. Nell’ambito di un più ampio progetto riabilitativo della persona, con uno specifico progetto formativo individuale, il tutor accompagnerà i singoli richiedenti in banca per la richiesta di un sostegno finanziario destinato a soddisfare eventuali necessità legate al nuovo progetto lavorativo.

“Il lavoro giusto per la persona giusta” pone al centro la persona ed il suo desiderio di riscatto dalle avversità del passato, e sulla quale Centromarca Banca, Erga e CeIS, con la collaborazione della Caritas Tarvisina Treviso e l'ulteriore partenariato di Provincia di Treviso, Consorzio Provinciale Intesa-CCA, Enti locali, Associazioni del territorio, Ucid e Confcooperative hanno deciso di scommettere. Tale iniziativa si colloca all'interno del più ampio progetto di Microcredito ed Educazione all'uso del denaro, già positivamente avviato e sperimentato da anni, a conferma di come Centromarca Banca, coerentemente con i propri principi ispiratori, stabiliti anche nell'art. 2 dello Statuto, sia sempre attenta ai segnali ed alle esigenze del territorio. “Il lavoro non produce solo ricchezza economica, ma conferisce anche quella dignità che dovrebbe avere qualsiasi essere umano – ha detto il presidente di CentroMarca Banca Tiziano Cenedese – Noi, come Credito Cooperativo, siamo persone che aiutano altre persone. Questo progetto ben rappresenta gli obiettivi che da sempre ci contraddistinguono, che sono quelli di creare fiducia, valore economico, sociale e culturale e beneficio dei Soci e della comunità locale” ha concluso Cenedese.