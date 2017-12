Lavoro nella Marca: con il Progetto Radar un’azienda su tre trova le competenze che cerca

PEDEROBBA Ben 31 ricerche di personale attivate e 11 le aziende che hanno trovato la figura più adatta alle loro esigenze. Ecco i numeri che raccontano oggi Progetto Radar, l’iniziativa sperimentale voluta dall’Area Montebellunese, per connettere più efficacemente aziende e competenze del territorio, nell’ambito delle politiche per il lavoro. Il network di Amministrazioni Comunali coinvolte nell’Area, comprende: Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Pederobba, Trevignano e Volpago del Montello.

“Consapevoli della difficoltà di dialogo tra domanda e offerta di lavoro e delle difficoltà che attraversa il nostro tessuto economico, abbiamo avviato un Progetto che provasse a concentrarsi sulle richieste di personale delle aziende, andando ad integrare i servizi comunali di sportello per i cittadini in cerca di occupazione” chiarisce Sabrina Moretto, assessore del comune di Pederobba capofila del progetto. “Dopo pochi mesi i numeri ci danno soddisfazione, come anche i numerosi feedback positivi ricevuti dalle aziende e dai candidati stessi: un processo di selezione chiaro e trasparente che aiuta sia chi è in cerca di personale che i cittadini che stanno cercando lavoro, secondo le logiche del mercato occupazionale”: perché l’obiettivo finale è sostenere chi cerca lavoro, attraverso colloqui conoscitivi e consulenze rispetto agli strumenti e alle strategie per la ricerca lavoro.

Soddisfazione viene espressa anche dalle aziende: “Abbiamo contattato Radar per la nostra ricerca di personale ed abbiamo potuto scegliere tra una rosa di candidati che rispondevano alle nostre aspettative. Dopo il colloquio in azienda abbiamo offerto la posizione ad uno di loro. Merito non soltanto del suo curriculum ma anche del dialogo con Radar, che ci ha aiutato a mettere a fuoco le nostre esigenze”.

“Siamo convinti della necessità di dialogo tra aziende, cittadini, enti ed amministrazioni - conferma l’assessore Moretto - perchè non è pensabile ragionare a compartimenti stagni o credere che la disoccupazione sia un problema solo individuale. Il nostro territorio trae beneficio dal benessere di tutti e con Radar, assieme ad altre iniziative, i comuni hanno raccolto il guanto di sfida lanciato dalla crisi degli ultimi anni”. Il Progetto, curato da LaEsse scs come partner tecnico, ha aperto i battenti nella scorsa primavera grazie al finanziamento della Regione Veneto Fotogrammi Veneti. Fin dalla sua progettazione, Radar ha coinvolto gli enti di categoria e tutti gli altri soggetti territoriali che si occupano del tema.

Per saperne di più e per conoscere le attuali offerte di lavoro o le ricerche effettuate, si può consultare il sito www.progettoradar.it (chiedere informazione tramite email: info@progettoradar.it) e alla pagina Facebook, @RadarProgetto, dove si possono trovare anche consigli ed articoli attinenti al tema della ricerca di lavoro.