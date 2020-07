Limited 99% True: dalla Marca la piattaforma creativa per l'innovazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Essere una piattaforma creativa, che ha l’obiettivo di intervistare e raccontare le aziende, personalità ed eventi più innovativi ai suoi lettori online, è questa la visione di LIMITED 99% True (www.limited99true.com). Fondata da Matteo Bosco, durante la quarantena, la piattaforma vuole coinvolgere ragazzi e ragazze ad entrare in contatto e raccontare i volti dell’innovazione attraverso la realizzazione di interviste e articoli disponibili sul sito e la diffusione di contenuti sui social media (Instagram, Facebook e LinkedIn). Molte sono le personalità che sono già state coinvolte e che verranno presentate nei prossimi mesi: si comincia con Alessandro Benetton, fondatore di 21 Invest ma non solo, da New York si scoprirà cosa significa fare innovazione e design con Mauro Porcini, Chief Design Officer di PepsiCo.

Ma innovazione non significa solo aziende, bensì anche le nuove generazioni di YouTuber e Influencer, ed è il caso di Klaus aka Tudor Laurini con il suo nuovo format Wanderlust, e Sofia Viscardi (Venti). Leggeremo molto anche dell’ecosistema innovativo inglese, con Stephanie Phair, CCO di Farfetch e Presidente del British Fashion Council, il Professore di Oxford, esperto di filosofia ed intelligenza artificiale; Luciano Floridi, ed i fondatori di OMBRA Design, Lorenzo De Pascalis e Giulia De Paoli, che stanno plasmando il futuro dei festival musicali di tutto il mondo. Secondo il founder, Matteo Bosco: “LIMITED è innanzitutto una grande opportunità per tutti i ragazzi e le ragazze che vorranno essere coinvolti ed entrare in contatto con queste realtà innovative. Rappresenta inoltre l’intersezione perfetta tra creatività, innovazione ed emozione, il valore aggiunto di cui abbiamo più bisogno in momenti di incertezza come questo”. Molte altre personalità e aziende verranno coinvolte nei prossimi mesi, non resta che restare aggiornati seguendo l'azienda.