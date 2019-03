La trevigiana Linea Light Group acquisisce l'azienda Stilnovo Italia

A partire dal 1° aprile, Stilnovo Italia fa parte di Linea Light Group. L’operazione rientra nella strategia di crescita del Gruppo di Treviso che, in questo modo, acquisisce internamente l’importante bagaglio culturale fatto di esperienze, protagonisti indiscussi e prodotti iconici di Stilnovo Italia. Stilnovo è il celebre brand di illuminazione che ha dominato la scena dagli anni ’50 agli anni ’80 diventando uno dei punti di riferimento della storia del design italiano in ambito illuminotecnico. Il rilancio del brand, con la riedizione di pezzi iconici importanti e il coinvolgimento di nuove leve del design italiano e internazionale nello sviluppo di oggetti inediti, è ripartito nel 2018 con una nuova compagine societaria composta da un team di professionisti appassionati di design e forte di un catalogo costituito da apparecchi luminosi firmati dai progettisti italiani più prestigiosi.

L’acquisizione da parte di Linea Light Group mira ad accelerare il processo di rilancio del brand Stilnovo. Il Gruppo veneto, fondato nel 1976 e pioniere nella tecnologia LED, a cui fa capo la famiglia Vendrame, è oggi uno dei maggiori player presenti nel panorama illuminotecnico con un fatturato consolidato 2018 di 97mln di euro (comprendente anche i fatturati di Inter-lux, importante produttore/rivenditore nel mercato nordamericano, ed Eral Srl, azienda del Gruppo specializzata nell’illuminazione a LED declinata in soluzioni industriali, urbane e stradali). Come sottolineato dalla Proprietà di Linea Light Group, il Gruppo di Treviso e Stilnovo condividono valori e intenti comuni. Per entrambe le aziende, infatti, anche se in momenti diversi, l’obiettivo principale è sempre stato quello di innovare attraverso la migliore tecnologia a disposizione, interpretata dai grandi maestri e dai nuovi giovani designer. L'obiettivo per entrambe le parti, oggi, è quello di rilanciare il brand Stilnovo con consapevolezza e rispetto, e soprattutto con una rinnovata energia intesa sia dal punto di vista tecnologico che finanziario.

A partire dal prossimo appuntamento a Euroluce (9/14 aprile) dove le due aziende saranno presenti con due stand attigui, Linea Light Group, con la consulenza artistica dello Studio Debonademeo di Padova, avvierà un processo di riedizione dei prodotti storici di Stilnovo e una reinterpretazione dei suoi output: dal concepimento di nuove collezioni, alla rinnovata immagine coordinata.