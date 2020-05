Fase 2: «A Treviso in crisi il 75% delle locazioni commerciali»

Confedilizia Treviso sta monitorando con molta attenzione lo stato delle locazioni dei propri associati alla ripartenza dalla chiusura forzata causata dal coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Alla data del 30 aprile abbiamo verificato lo stato di salute delle locazioni di 375 unità immobiliari – spiega il dottor Carlo Garbuio, responsabile dell’ufficio studi di Confedilizia Treviso – ed il dato più allarmante, come prevedibile, arriva dal settore commerciale». Le locazioni commerciali rappresentano il 16% delle locazioni degli associati di Confedilizia e di queste solo il 25% delle locazioni è senza problemi. Il 52% dei conduttori invece ha subito chiesto una sospensione del canone ed il 23% ha addirittura chiesto una riduzione. L’entità delle sospensioni e delle riduzioni sono molto variabili. Va rilevato inoltre che il 20% delle richieste ha visto il raggiungimento di un accordo, a dimostrazione che, per ora, sono i proprietari a farsi carico dei problemi economici dei rispettivi inquilini. «L’indagine sta rilevando inoltre– continua Garbuio – che la locazione rappresenta l’unica fonte di reddito per il 38% dei proprietari». Confedilizia Treviso prosegue con il monitoraggio degli sviluppi dello stato delle locazioni, consapevole che i proprietari non devono e non possono farsi carico delle difficoltà economiche dei conduttori, disponibile a partecipare a iniziative a tutela della proprietà e delle attività economiche.