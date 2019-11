Luci di Natale: Confcommercio si illumina a festa con una nuova insegna di 9 metri

Da venerdì il Natale trevigiano si arricchisce di nuove luci. Alle belle luminarie 2019 contribuisce la nuova insegna di Confcommercio Imprese per l’Italia: 9 metri di insegna (con luci a basso consumo, di colore blu) segnala a visitatori, trevigiani e imprenditori, la sede dell’Associazione che riunisce le imprese del terziario. L’insegna (che resterà fissa) è arricchita da stelle e luci natalizie che valorizzano il Palazzo di via Vernier 55 ed abbelliscono la passeggiata dello shopping natalizio, introducendo alla passerella che porta al Quartiere Latino. La nuova illuminazione rivitalizza la parte del centro vicina al Quartiere Latino che fa angolo con viale Fratelli Bandiera ed incentiva l’uso del park dal Negro, comodo per gli acquisti natalizi. Venerdì sera l’accensione dell’insegna e delle luci con il presidente Ascom-Confcommercio Treviso Federico Capraro, il Direttore Vincenzo Monaco ed il personale dell’Associazione ed alcuni famigliari.

