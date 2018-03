Maltempo e blocchi ai Tir, Confartigianato: "Una non-emergenza che provoca ingenti danni economici"

TREVISO “Blocchi ai Tir? Una non-emergenza, come dimostrano le decine di video e le immagini che gli autotrasportatori stanno postando sui social da varie Regioni. I divieti di circolazione per i mezzi pesanti stanno costringendo nei parcheggi centinaia di mezzi trevigiani e veneti che, sotto la pioggia, sono fermi in attesa di notizie dalle Prefetture per poter ritornare a lavorare con la certezza che, oramai, la giornata è andata e i carichi e scarichi previsti slitteranno a data da destinarsi. Un danno economico pesante” – afferma Danilo Vendrame. presidente degli 800 autotrasportatori di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.

“Dopo le ordinanze di divieto imposte dai Prefetti di mezza Italia -prosegue Vendrame - che hanno interessato soprattutto i mezzi diretti verso il Sud del Paese le conseguenze economiche del blocco hanno arrecato ingenti danni al sistema produttivo e alle imprese del settore. “Ancora una volta -aggiunge- la categoria dell’autotrasporto merci è stata penalizzata da emergenze metereologiche. Sono stati bloccati la maggioranza dei trasportatori su tutta la rete stradale, da quella provinciale e statale a quella autostradale. In alcuni casi si è assistito infatti al divieto di circolazione sulle strade locali senza effettive e abbondanti nevicate o in largo anticipo. Ciò ha determinato tensioni e critiche, di cui hanno dovuto farsene carico anche le Associazioni di categoria. E’ ora che tutto questo finisca -conclude Vendrame -. Non si può più scaricare sui trasportatori la cronica carenza di infrastrutture, soprattutto per una poco efficiente gestione della società autostrade che, in vista di anche minime precipitazioni nevose, anziché provvedere a una rapida messa in sicurezza dell’arteria (con mezzi spargisale), preferisce bloccare la viabilità ai camion provocando la paralisi del trasporto merci. Blocchi che danneggiano tutta la popolazione. Scattano infatti come al solito le immediate manovre speculative con l’aumento dei prezzi al consumo di alcune materie prime”.