Recruiting days all'azienda MTS di Mansuè

C'è tempo fino a venerdì 24 maggio per candidarsi al percorso di selezione di nuove figure commerciali sviluppato dall’agenzia per il lavoro MAW Men At Work S.p.A. con l’azienda MTS S.p.A, realtà attiva nel settore metalmeccanico con sede a Mansuè (Treviso). L’azienda MTS S.p.A (http://www.mtsspa.net/) a Mansuè si occupa della produzione di ricambi auto per l’impianto di scarico, le sospensioni, le parti motore e l’impianto frenante. L’azienda è alla ricerca di nuovi funzionari commerciali cui affidare il portfolio clienti su tutto il territorio nazionale e che dovranno occuparsi della ricerca di nuovi clienti, della gestione dei preventivi e della contrattualistica. Richiesta mobilità sul territorio nazionale e ottime doti comunicative. Non è necessario, invece, avere già esperienza in ambito commerciale. Il percorso di selezione prevede anche 3 giornate di formazione (7, 14, 22 Giugno) per i candidati preselezionati da MAW. Al termine del momento formativo i migliori entreranno a far parte della squadra MTS tramite un contratto di somministrazione a tempo determinato con Maw. Le persone inserite avranno prospettiva di crescita professionale in azienda e di assunzione a tempo indeterminato. Per candidarsi: Accedere al sito www.maw.it, registrarsi e caricare il proprio CV scegliendo l’offerta “Impiegati/funzionari commerciali italia”(https://bit.ly/2Y0iyCA) quindi inoltrare una lettera di presentazione via mail a fil.oderzo@maw.it oppure alla referente MAW del progetto Ilaria Damo ilaria.damo@maw.it . Le candidature devono essere inviate entro Venerdì 24 Maggio 2019.