La trevigiana Manuel caffè apre il primo spazio gourmet a Sarajevo

Manuel Caffè è sempre più internazionale. È stato appena inaugurato il primo Spazio Gourmet dedicato alla fascinazione della ristorazione italiana nel cuore pulsante di Sarajevo, a due passi dalla Biblioteca Nazionale e la Cattedrale Ortodossa, in una zona di forte passaggio turistico. “Investiamo continuamente sul mercato estero e il progetto dell’apertura del primo Spazio Gourmet si inserisce in questo obiettivo. - sostiene Cristina De Giusti – Il nostro sogno, che è quello di diffondere il sapore dell’italianità inizia da Sarajevo, dove già da tempo siamo conosciuti ed apprezzati grazie al nostro punto vendita Spazio Caffè. Abbiamo cercato di ricreare la stessa atmosfera che unisce uno stile cosmopolita a quello tradizionale, implementando i servizi e l’offerta”. Ben 350 metri quadri suddivisi in sei differenti aree tematiche, studiate per assecondare ogni esigenza di gusto e di tempo ed accogliere il pubblico in un ambiente familiare, dove la cultura del caffè è in primo piano con la possibilità di degustare gli Specialty Coffee e le migliori miscele selezionate dalla famiglia De Giusti.

Ideale per una pausa pranzo dove ci si può allontanare dalla frenesia lavorativa, Spazio Gourmet è anche ristorazione: in cucina il famoso chef Miran Karić da un valore aggiunto proponendo ricette della tradizione italiana, dalla pasta rigorosamente fatta in casa ai panini gourmet realizzati con prodotti freschi e di stagione, dalla pizza prodotta con lievito madre al dolce proposto in tutte le sue declinazioni, da accompagnare ad un ottimo caffè Manuel. Aperto da mattina a sera, l’offerta di Spazio Gourmet si concentra per l’aperitivo su una serie di sfizi e finger food, da accompagnare alle proposte cocktail, birra e vini italiani. Linee eleganti e raffinate con largo sfoggio di materiali e colori naturali si combinano al laboratorio e cucina a vista, tavoli in legno e ampie vetrate: il nuovo Spazio Gourmet Manuel promuove il gusto e l’accoglienza e soddisfa le esigenze degli appassionati gourmand in un ambiente ricercato e professionale. Spazio Gourmet rappresenta la filosofia produttiva di Manuel Caffè e il suo modo di vivere il rito del caffè, tra atmosfere rilassate e la ricerca della massima qualità. Da sempre l’azienda è attenta a proporre nuovi stili di vita e punta alla costante innovazione, pur mantenendo salde le radici che legano dal 1975 la famiglia De Giusti ad un passato di tradizione rigorosamente italiana. La continua ricerca delle migliori miscele, la scrupolosa attenzione rivolta a tutta la filiera produttiva e la qualità riconosciuta dai consumatori ha portato Manuel Caffè ad aprire numerosi flagship store in tutto il mondo.

