Veneto Banca: prorogato il termine ultimo per aderire all'offerta di transazione

MONTEBELLUNA Veneto Banca ha deciso di prorogare fino alle ore 13.30 di martedì 28 marzo il termine per aderire all’Offerta di Transazione (inizialmente fissato al 22 marzo 2017). Veneto Banca ha deciso di posticipare la scadenza in considerazione del crescente numero di accordi sottoscritti negli ultimi giorni e dell’elevato flusso di azionisti che si stanno presentando nelle filiali delle Banche del Gruppo Veneto Banca per sottoscrivere l’accordo transattivo previsto dall’Offerta.

Il posticipo della data di chiusura dell’Offerta permetterà di garantire agli azionisti una ottimale gestione delle operazioni in filiale. Per agevolarli ulteriormente nelle operazioni legate all’Offerta di Transazione, dal 23 marzo 2017, e fino alla conclusione dell’Offerta, tutte le filiali delle Banche del Gruppo Veneto Banca, compresa Banca Apulia, resteranno aperte nei giorni lavorativi fino alle ore 18.45. Inoltre, sabato 25 marzo è prevista l’apertura straordinaria di tutte le filiali, compresa Banca Apulia, – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - per la sola operatività legata all'Offerta.

Si ricorda che detta proroga comporta - in ottemperanza al Regolamento dell’Offerta di Transazione - la correlata rideterminazione di talune tempistiche e scadenze previste dal medesimo. La Banca renderà pertanto disponibile, sul sito dedicato all’Offerta (www.venetobanca.it/azionisti) e sui siti delle Banche del Gruppo, un prospetto di sintesi delle tempistiche aggiornate. Alle 13.30 del 22 marzo sono circa 51.900 i soci che hanno aderito per una percentuale del 62% circa delle azioni in perimetro, percentuale che, ove non venissero computate nel calcolo le posizioni riferite ad azionisti irreperibili e quelle già oggetto di specifica analisi al di fuori dell’Offerta di Transazione, sarebbe pari al 64% circa. Le manifestazioni di interesse residue di soci che hanno già fissato un appuntamento sono il 2%. Un ulteriore 9% di soci indecisi non ha ancora fissato un appuntamento in filiale. Infine la Banca ricontatterà tutti gli azionisti che non hanno aderito per informarli della proroga.