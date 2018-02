Ok dal tribunale di Verona: via al concordato per "Melegatti"

TREVISO Nessun fallimento, il salvataggio della Melegatti passerà attraverso la procedura del concordato. Un'ottima notizia per Hausbrandt che ha dichiarato di aver "già attivato i propri professionisti per lavorare su questa importantissima decisione da parte del Tribunale di Verona".

La decisione di non procedere con il fallimento è stata presa dal Tribunale di Verona dopo la riunione convocata per i giorni scorsi, in cui sono state fornite ai giudici tutte le informazioni che mancavano sulla mini campagna di produzione approvata proprio dai giudici prima di Natale. Inoltre, i rappresentanti di Hausbrandt hanno potuto illustrare ai magistrati il piano per salvare l'azienda dolciaria veronese.