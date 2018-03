Mercato immobiliare a Treviso: come procede la vendita di case nel quartiere di Fiera?

TREVISO Come sta andando la vendita di case nel quartiere di Fiera a Treviso? Lo chiediamo allo Specialista di Zona, Mirko Pivetta, agente immobiliare di Grandi Agenzie che segue proprio la zona di Fiera.

Ciao Mirko, vogliamo dare qualche informazione alle persone su come sta andando il mercato immobiliare residenziale nei vari quartieri di Treviso. Tu che segui Fiera, cosa ci puoi dire?

“L’andamento del mercato immobiliare relativo a questo quartiere è ottimo, nel senso che, a differenza di altri quartieri, non c’è eccesso di offerta. Al contrario: c’è poca offerta perché le persone vendono solo per necessità (più spazio, eccetera) e non perché si trovano male. Al tempo stesso c’è tanta domanda. Questo perché è una zona molto gettonata per la vicinanza del centro e perché è ottimamente servita, e quindi anche una persona senza mezzi di trasporto propri ha tutto a portata di mano. Inoltre si prolunga fino alla Restera dove ci si possono concedere delle stupende passeggiate rilassanti. Fra tutte le vie di Fiera, quelle più gettonate sono via Paolo Veronese e via Giorgione con le relative laterali. E proprio per questo sono le vie con i prezzi più alti, anche in virtù delle costruzioni che sono state edificate con criteri più ricercati rispetto a quelle degli stessi periodi. Le tipologie più richieste sono gli appartamenti con 2 e 3 camere".