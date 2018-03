Edilizia, come sta andando il mercato immobiliare a Santa Maria del Rovere?

TREVISO Abbiamo posto alcune domande a Federico Busato, che è lo specialista della zona per Grandi Agenzie, sull'andamento del mercato immobiliare nel quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso.

DOMANDA: Federico, come è l’andamento del mercato immobiliare relativo al quartiere di Santa Maria del Rovere?

RISPOSTA: Dipende molto dalle vie e dagli isolati. Possiamo dire che in linea generale il mercato della zona a livello di quotazioni è negativo, in quanto è una zona che negli ultimi anni è diventata più popolare. Intendo dire che molte abitazioni (in qualche caso interi condomini) sono state acquistate da cittadini stranieri con scarse disponibilità economiche e questo ha portato a trascurare la manutenzione dei fabbricati.

A questo aggiungiamo che fino a pochi anni fa molti residenti erano poco tolleranti rispetto alle diverse tradizioni e culture, ed anche questo ha influito sulla decisione di molte famiglie locali di spostarsi in altre zone.

D.: C’è eccesso di offerta?

R.: Si, ci sono un sacco di immobili in vendita, soprattutto nelle zone meno richieste proprio per i motivi di cui sopra.

D.: E a livello di domanda come siamo messi?

R.: Mediamente non c’è tanta, ad eccezione delle zone più belle e ricercate.

D.: Quali sono quindi le zone più richieste?

R.: Le zone migliori sono vicino ai passeggi, via delle acquette e vicino alla chiesa di Santa Maria del Rovere.

D.: Quali sono le Vie/Piazze in cui i prezzi sono più alti?

R.: Sicuramente via delle Acquette e la zona dei Passeggi/Ospedale San Camillo.

D.: E quali sono le tipologie più richieste Federico?

R.: Gli appartamenti con 2 e 3 camere, anche perchè case non ce ne sono molte nel quartiere.

D.: Se dovessimo descrivere il cliente tipo, quale sarebbe?

R.: Soprattutto famiglie di cittadini stranieri, che fanno parte delle etnie già presenti nelle varie zone.