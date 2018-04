Mercato immobiliare a Treviso: ecco un focus per il quartiere di San Zeno

TREVISO Come sta andando il mercato immobiliare a Treviso nel quartiere di San Zeno? L’abbiamo chiesto a Stefano Boscarato Agente Immobiliare Specializzato nella vendita di immobili residenziali in città e creatore del Sistema di Vendita Immobiliare®.

Buongiorno Stefano, stiamo facendo un’indagine su come sta andando il mercato immobiliare residenziale nei vari quartieri di Treviso. Tu che sei un Agente Specializzato nelle vendite di case, cosa ci puoi dire? “A San Zeno in questo momento di mercato abbiamo una discreta richiesta di acquisto (e molta di affitto), e non c’è un eccesso di offerta come si nota invece in diversi altri quartieri. Tra le zone più richieste abbiamo la zona sud di San Zeno, perchè è un contesto tranquillo, e ci sono molte strade private, diverse villette e pochi condomini. Quindi è una parte molto meno trafficata rispetto ad altre zone del quartiere stesso ed in generale di Treviso".

"La zona vicino alla stazione dei treni è invece quella meno richiesta, perchè troviamo molte palazzine lasciate al degrado - continua Boscarato - Le tipologie più richieste sono due: o mini appartamenti per investimento (essendo vicino alla stazione è comodo per turisti), o casette per chi non vuole allontanarsi dal centro città senza rinunciare alla comodità di avere una casa indipendente piuttosto che il solito appartamento (a San Zeno ci sono molte vie con case e casette). I clienti target sono quindi di due tipi : da un lato gli investitori e dall’altro le famiglie che vogliono tranquillità per i loro figli ed al tempo stesso essere vicine al centro".