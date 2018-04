Una giovane azienda trevigiana protagonista alla Milano Design Week

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

LORIA Mancano pochi giorni al Fuorisalone 2018 - Milano Design Week: è tutto pronto infatti per la 57esima edizione del Salone del Mobile, e la città meneghina si trasformerà, come ogni anno, nella capitale mondiale del design e dell'arredo. Fervono i preparativi in casa Terradice, giovane ma già affermata azienda trevigiana, coinvolta nella realizzazione di un innovativo progetto. Verranno infatti presentati dei rivoluzionari moduli inverditi per esterni urbani, disegnati da Antonio Lanzillo & Partners e realizzati nelle parti strutturali da un'altra eccellenza del territorio, la Helios Arredo Urbano di Castelfranco Veneto, e da Vasart Urban Design. Terradice si è occupata della progettazione, dello sviluppo della tecnologia e dello studio dei materiali che consentono alle pareti verdi di accogliere le piante e di durare nel tempo, oltre che del montaggio e della fornitura dei substrati e delle piante. I moduli saranno visibili allo spazio Stecca 3.0, nell'ambito di Isola Design District, nel cuore pulsante del Fuorisalone.

Una vetrina d'eccezione per l'azienda di Loria, in quanto sono circa 400000 le presenze previste al Fuorisalone. “Ci stiamo affacciando con la tipica intraprendenza veneta al mondo dell'arredo verde”, afferma Mauro Guidolin, fondatore di Terradice. “La presenza in una posizione così strategica del Fuorisalone, ne sono sicuro, contribuirà all'apertura di nuovi mercati per noi e per le svariate aziende venete con cui collaboriamo fruttuosamente”. Terradice ha inotre provveduto all'allestimento del temporary Design Bar di via Pastrengo 14 progettato da Federica Cristaudo, ed ha sottoscritto un importante accordo con le Officine Milano, showroom milanese che diverrà rappresentante ufficiale sul territorio milanese dell'azienda trevigiana.

Gallery