Associazione Commercialisti Tre Venezie: al via il Mini Master "Il Business Plan che funziona"

Il business plan è fondamentale per programmare lo sviluppo e la crescita di un’impresa: per approfondire gli strumenti da mettere in campo per costruire un piano di business efficace, l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, organizza il Mini Master “Il business plan che funziona. Costruire un efficace piano economico finanziario dell'impresa tra forma, contenuti, risorse ed aspetti applicativi”.

L’appuntamento prenderà il via martedì 4 dicembre e proseguirà martedì 11 e 18 dicembre a Treviso presso l’Hotel Maggior Consiglio (Strada Terraglio,140). Spesso il Business Plan viene concepito come uno strumento da utilizzare per l’avvio di una nuova idea di impresa. Tuttavia è riduttivo limitare il suo utilizzo a questa funzione. Infatti il Business Plan rappresenta uno strumento strategico sia nelle fasi straordinarie della vita dell’impresa – quali nascita, crescita e aggregazione – sia nella fase di gestione ordinaria. Esso, ad esempio, costituisce uno strumento essenziale per la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria di un investimento o di un’iniziativa economica sul lungo periodo.

Obiettivo del Mini Master è perciò fornire ai partecipanti la cassetta degli attrezzi per costruire un business plan efficace che risponda agli obiettivi per cui è pensato. In particolare, il primo appuntamento si concentrerà sulla funzione e le finalità del piano stesso e sull’identificazione degli aspetti aziendali da tenere in considerazione nella sua redazione. Il secondo incontro avrà un carattere più operativo focalizzandosi su una panoramica dei documenti di previsione – quali il piano economico-finanziario - necessari alla redazione del business plan, mentre il terzo appuntamento si concentrerà sulla valutazione complessiva del progetto d’impresa, gli indicatori di misurazione delle prestazioni aziendali e la presentazione di alcune case history di successo.

Interverranno come relatori: Giorgio Palasciano, Dottore commercialista, componente del Gruppo di Lavoro Area Finanza Aziendale CNDCEC, Alessandro Bellia, Associate Partner KPMG Advisory, Divisione Deal Advisory Area Triveneto, Enrico Polsini, Manager KPMG Advisory, Divisione Deal Advisory Area Triveneto, Marco Pezzetta, Dottore commercialista e revisore legale, e Stefano Milanese, Senior Investment Officer, Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia S.p.A.