Bcc Monsile: incontro in Nice spa su finanza sostenibile & responsabile

Continua la serie di seminari tecnici, di formazione di alto livello, che Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo organizza in partnership con le aziende del territorio, per incontrare gli imprenditori e i professionisti locali direttamente nei luoghi di lavoro. Il prossimo appuntamento in agenda è mercoledì 20 marzo alle ore 18 negli innovativi spazi dell'opitergina Nice Spa, il dipartimento TheNicePlace (in via Callalta, 1 – Oderzo TV), proprio adiacente all’headquarter aziendale. Sono attese 150 persone, in prevalenza imprenditori e professionisti soci e clienti di BCC Monsile. Il tema del seminario, che si prospetta molto interessante e particolarmente di attualità, è “Finanza sostenibile e responsabile: il doppio valore degli investimenti”. Dopo un saluto da parte dell'azienda che ospita l'incontro, interverranno il direttore generale di BCC Monsile Arturo Miotto, il docente universitario Daniele Marini (da qualche settimana nuovo vicepresidente di BCC Monsile) che illustrerà una ricerca su “Lo sviluppo socio-economico della Sinistra Piave”, quindi i consulenti senior account manager di Raiffeisen Capital Management, Simona Bruson e Fabio Cappa.

«Questo specifico convegno, organizzato su invito -commenta il neo presidente di BCC Monsile, Antonio Zamberlan- è per noi particolarmente importante, in quanto per una Banca di Credito Cooperativo come la nostra, i valori etici e di rispetto delle persone, dell'ambiente, delle risorse naturali e della buona gestione aziendale, sono alla base della nostra stessa identità. Raiffeisen Capital Management, che fa parte del maggior gruppo bancario austriaco ed è riconosciuta a livello mondiale per le ottime performance dei fondi gestiti, oltreché per il suo profilo etico, la solidità e la trasparenza, è per noi un partner insostituibile sul tema degli investimenti sostenibili, settore nel quale è certificata da anni. Come BCC siamo inoltre impegnati in prima linea per far crescere la cultura d'impresa, che è uno dei massimi valori espressione delle nostre comunità locali».