Con 6 rappresentanti sindacali la Fiom Cgil entra in Texa

Storico risultato per la FIOM CGIL trevigiana che, per la prima volta, entra alla TEXA di Monastier con 6 RSU e 3 RLS. I Rappresentanti dei Lavoratori sono stati eletti giovedì scorso, 13 febbraio, raccogliendo il voto dei quasi 500 lavoratori presenti nel sito trevigiano della società leader nel settore della diagnostica per automotive.

«Sindacalizzare una realtà così importante del nostro territorio -spiega Enrico Botter- rappresenta per i metalmeccanici trevigiani un risultato davvero importante che conferma, ancora una volta, l’attualità e la credibilità della nostra iniziativa sindacale, anche in aziende maggiormente tecnologiche e meno manifatturiere, dove gli impiegati sono la stragrande maggioranza della forza lavoro. Per noi entrare in Texa significa raccogliere la "provocazione positiva" che i lavoratori hanno voluto lanciare all’impresa, sostenendoli e affiancandoli in questo nuovo percorso. L’obiettivo che ci poniamo è quello di gettare, nel confronto tra i lavoratori e l’impresa, le basi per relazioni industriali costruttive e, a partire da queste, per una contrattazione aziendale che sappia migliorare la redistribuzione della ricchezza prodotta, ma che sappia anche dare risposte alle condizioni lavorative e in particolare al rapporto tra i tempi di vita e lavoro». Gli eletti in ordine di preferenze ricevute: Paolo Orlando (anche RLS), Alberto Bossi (anche RLS), Gian Luca Pilotti (anche RLS), Nicolas Thondojee, Federico Prete, Sergio Pugliese.