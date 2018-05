Mondadori Bookstore Treviso Centrale: il piacere della lettura...e un buon calice di vino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In un mercato difficile e sempre più competitivo, come quello dei libri, con la concorrenza dell'e-commerce, c'è ancora chi riesce a fare proposte attrattive, per legare a sé i clienti, coccolandoli. È il caso della libreria Mondadori Bookstore Treviso Centrale, con sede alla stazione dei treni cittadina, che estende la promozione dei propri servizi anche tramite lo showroom Mondolibri di vicolo Rialto, in centro città, avvalendosi di una rete di collaboratori indipendenti. “A livello di franchising, siamo la prima libreria Mondadori in Italia per numero di clienti fidelizzati (oltre 4mila nuovi tesserati nel solo 2017), ossia di lettori che hanno aderito all'offerta Mondolibri” – spiega il titolare della libreria trevigiana, Marco Mestriner, oltrechè store manager di Mondadori Bookstore Treviso Centrale.

“Mondolibri è un club di lettori affezionati, un abbonamento che esiste fin dagli anni ‘70, in virtù del quale il cliente si impegna ad acquistare stagionalmente libri da noi, con sconti maggiori di quelli che si possono trovare sui siti di vendita online. E poiché i risultati delle vendite sono molto incoraggianti, a Treviso abbiamo appena lanciato una campagna di co-marketing territoriale: al cliente che riesce a presentarci un amico, e che sottoscrive con noi l'adesione al club Mondolibri, facciamo omaggio – sia al vecchio che al nuovo aderente - di una bottiglia di vino Spumante Grapariol: l’antico vitigno della Rabosa Bianca, particolarmente pregiato, che cresce lungo le terre del Piave, riscoperto e lavorato dalla Cantina Barbaran di Zenson di Piave. Un'offerta per intenditori, per premiare da un lato i nostri clienti affezionati, dall'altro per valorizzare i prodotti e i valori del nostro territorio”.

Il cliente-tipo di Mondolibri è un grande lettore, in prevalenza adulto, ma c'è anche un segmento di lettori più giovani, in controtendenza rispetto al mercato generale. “Il nostro principale obiettivo – commenta Moreno Mestriner, cotitolare di Mondadori Bookstore Treviso Centrale - è quello di attirare il lettore in libreria, fargli assaporare il piacere di sfogliare e leggere un libro cartaceo. Per questo motivo, nel nostro bookstore abbiamo ricreato un ambiente piacevole, dove il cliente possa trovare un'ottima accoglienza, fatta di assistenza, buona selezione di libri, ben disposti, ma anche accessori ricercati, come oggetti-regalo e di cartoleria, musica jazz di sottofondo, accompagnata dai consigli del libraio. Insomma, cerchiamo di offrire un'esperienza positiva e memorabile, coccolando il nostro cliente con prodotti e servizi di qualità. Così facendo, non si fermano da noi solo i viaggiatori pendolari o occasionali, ma anche i trevigiani che conoscono ed apprezzano il nostro bel negozio”.