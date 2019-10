Agenzia Entrate di Montebelluna, al via il servizio “prenota ticket”

Parte a Montebelluna il servizio “Prenota ticket” per fissare un appuntamento allo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione e ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione, senza tempi di attesa. Il servizio “Prenota ticket” è accessibile dal sito dell’Ente di Riscossione e dall’app Equiclick e consente con pochi passaggi direttamente dal pc, smartphone o tablet, di scegliere giorno e ora in cui si desidera andare allo sportello situato presso l’Agenzia delle Entrate, in via D. Buzzati 18, aperto al pubblico il mercoledì e il venerdì dalle ore 8.30 alle 13. A partire dal 6 dicembre, tutti i venerdì lo sportello di Agenzia Riscossione a Montebelluna sarà disponibile, in via sperimentale, solo su appuntamento da fissare esclusivamente con il servizio “Prenota ticket”, mentre il mercoledì sarà possibile accedere unicamente senza prenotazione.

Oltre al servizio “Prenota ticket”, a Montebelluna è stato attivato il cosiddetto codometro intelligente che consente di comprimere i tempi di attesa e avere un servizio migliore e più diretto. Il contribuente che si rivolge allo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione può essere riconosciuto, tramite il lettore di codice a barre, con il proprio codice fiscale presente nella tessera sanitaria. Così l’operatore di sportello potrà avere immediatamente la situazione del contribuente e quindi fornirgli assistenza diretta in relazione al servizio scelto al momento della prenotazione.

Come funziona il servizio. Il servizio consente di prenotare un appuntamento per il giorno stesso e per i dieci giorni lavorativi successivi ricevendo online il numero di prenotazione per essere serviti allo sportello. Dal sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e dall’app Equiclick, bisogna accedere alla sezione “Prenota ticket”, selezionare lo sportello desiderato e il tipo di operazione che si intende effettuare (Pagamenti, Informazioni o Rateizzazioni). Successivamente si deve scegliere la data, tra i dieci giorni consecutivi proposti in automatico dal sistema, e l’orario, tra quelli disponibili nella tabella corrispondente al giorno scelto.

Dopo aver scelto giorno e ora dell’appuntamento, bisogna inserire il codice fiscale della persona che si presenterà allo sportello e, infine, indicare l’indirizzo email (non pec), dove Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la conferma della prenotazione con tutti i dettagli dell’appuntamento prenotato e il numero di ticket assegnato. L’email di conferma contiene anche un QRCode, ovvero il codice da utilizzare con il totem interattivo presente allo sportello il giorno dell’appuntamento per confermare l’arrivo nella sede e accedere al servizio scelto (con l’app Equiclik, il QRCode è salvato direttamente nella sezione “I tuoi ticket”). Se non è più possibile presentarsi all’appuntamento, si può procedere all’annullamento del relativo ticket: basta cliccare sul link “Può annullare il ticket prenotato” presente nella email ricevuta, oppure dall’app Equiclick, cliccare sulla voce “I tuoi ticket”, selezionare la prenotazione effettuata e procedere con l’annullamento.