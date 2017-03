Montebelluna: approvato dal Consiglio comunale il bilancio di previsione 2017-2019

MONTEBELLUNA E' stato approvato nei giorni scorsi, nel corso del consiglio comunale, il Bilancio di previsione 2017-2019 del Comune di Montebelluna. Nell'occasione, il sindaco Marzio Favero ha spiegato le ragioni per cui il saldo risulti negativo, a causa cioè dell'azzeramento dei trasferimenti da parte dello Stato cui si aggiungono altri 51.265,92 euro che il Comune deve lasciare quale differenza tra il fondo di solidarietà e la quota di ristoro Imu-Tasi).

In ogni caso, grazie alla riduzione dell'indebitamento e alla contrazione della spesa del personale non vi sarà nessun inasprimento dei tributi locali a fronte di tale taglio e questo perché c’è stata una contrazione della spesa del personale di circa 1,5 milioni all’anno per la riduzione degli addetti da 221 a 178, così come vi è stata una riduzione di euro della spesa per i rimborsi mutui. Ad essere più in sofferenza, invece, è la spesa di investimento per ulteriori opere pubbliche (prevista per 7,5 milioni di euro) che in parte importante si lega alla ricerca di contributi esterni. In ogni caso, partono fra poche settimane cantieri importantissimi per il restauro di Barchessa Manin e Villa Pisani. La priorità assoluta rimane la messa a norma degli istituti scolastici. In estate partirà l'intervento di efficientamento energetico presso la scuola dell'infanzia L'Aquilone di Sant'Andrea grazie ad un contributo regionale di 204mila euro. Gli altri interventi, invece, sono vincolati alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di contributi esterni e. vista la sempre maggiore partecipazione da parte dei Comuni, l'impresa si rivela sempre più ardua.

All'ordine del giorno anche altri due punti: è stata accolta la proposta di emendamento delle minoranze di destinare 22mila euro per attività varie (5000 euro per contributi per attività socio assistenziali; 2000 euro per rimborso per associazioni ad eventi e manifestazioni; 5000 euro per contributi a persone bisognose; 5000 euro per contributi per chi perde il lavoro; 5000 euro per contributi per emergenze sociali). L'operazione è resa possibile grazie a fondi ottenuti da varie fonti: 5mila da gestione impianti termini immobili comunali; 2000 euro dalla spese di pulizia di Villa Pisani e 15mila euro dal fondo di riserva. Rispetto a quest'ultimo punto, si fa presente che il fondo di riserva si attestava sui 63mila euro e, con la riduzione di 15mila euro, raggiunge i 48 mila euro, importo vicino al limite del fondo imposto per legge (48mila euro), A fronte di ciò, si è concordato che, in caso di emergenza, il fondo di riserva possa immediatamente essere modificato attraverso un atto di giunta urgente che dovrà poi essere ratificato dal successivo consiglio comunale utile.

Dopodichè, si è discusso dell'emendamento proposto dalle minoranze di utilizzare il fondo degli oneri di urbanizzazione secondaria destinati agli uffici di culto per un intervento presso la cappella di Villa Biagi. La proposta non è stata accoglibile in quanto, trattandosi, come dalle verifiche eseguite, di un edificio di culto di proprietà privata, l'utilizzo di detto fondo è possibile solo previa espressa richiesta da parte del proprietario. Poiché per il 2016 al Comune non sono pervenute richieste di assegnazione di contributi del fondo che ammonta a 12mila euro, si è stabilito di verificare l'interesse da parte de privato proprietario della cappella ad intervenire sull'edificio e di valutare se vi siano altri edifici di culto meritevoli di intervento. Questa proposta è stata approvata all'unanimità. Si è infine discussa la mozione relativa alla gestione dei richiedenti asilo sul territorio comunale rispetto alla quale sono emerse posizioni diverse sul fatto di aderire o meno allo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.