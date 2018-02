“Treviso entra nel network mondiale della Stampa 3D”

MONTEBELLUNA Progettare il pezzo di un macchinario negli Stati Uniti e stamparlo a Treviso, più vicino alla sede produttiva dove serve con urgenza. O aver bisogno di una produzione in piccole serie per l’Austria direttamente dal Giappone, ma farla in Italia senza sostenere i costi gravosi e i tempi del trasferimento via container. Oggi ci sono tecnologie che consentono questo genere di operazioni, ma richiedono ovviamente macchinari e software all’avanguardia, oltre che personale in grado di dialogare con partner dall’altra parte del mondo.

Tecnologia & Design, azienda trevigiana con sede a Montebelluna, diventa punto di riferimento italiano ed europeo perché è stata selezionata (unica in Italia) per far parte del Global Manufacturing Network (GMN), una rete di centri tecnologici di eccellenza promosso da Stratasys® Direct Manufacturing, marchio di riferimento nel mondo della stampa tridimensionale. Sono solo 15 i poli tecnologici coinvolti in tutto il mondo, di cui 6 in Europa.

Tecnologia & Design fa parte di THE3DGROUP, gruppo fondato dall’ingegnere trevigiano Roberto Rizzo, composto da 10 aziende che coprono tutte le fasi della progettazione tridimensionale per la manifattura, dall’ideazione, alla stampa al reverse engineering. Rizzo spiega l’importanza di questo traguardo: “La filiera produttiva dell’Industria 4.0 non ha confini, ma trova la sua efficienza proprio nella capacità di integrazione. È ciò che noi facciamo già da oltre quindici anni con le aziende del Gruppo; questa collaborazione implica una grande opportunità di crescita perchè stimola le attività dei grandi marchi internazionali nel nostro territorio.

Il GMN gestisce le richieste in funzione della localizzazione, del tipo di macchine a disposizione e dell’urgenza, così da avere sempre massima efficienza: può trattarsi di pezzi di ricambio urgenti, o tipologie di pezzi che richiedono macchinari di cui esistono solo due o tre modelli in Europa… In futuro saranno incentivati gli investimenti in stabilimenti vicini a questi centri tecnologici: niente delocalizzazione, ma internazionalizzazione in funzione dei luoghi in cui ci sono le tecnologie e i professionisti che le sanno far funzionare.”