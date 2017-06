A Moriago della battaglia apre il più grande centro edile della provincia con BigMat Repro

MORIAGO DELLA BATTAGLIA Nata nel 2015 a Fonzaso (BL) dalla fusione di due storiche realtà del bellunese, BigMat Repro prosegue la sua azione di sviluppo sul territorio con l’apertura di una nuova attività. Il nuovo punto vendita di Moriago di BigMat Repro Unibuild Srl costituisce il più grande centro, per dimensioni, dedicato al mondo dell’edilizia della provincia di Treviso, con un’area di oltre 16mila mq.



Il nuovo negozio, che sarà inaugurato ufficialmente sabato 10 giugno a partire dalle ore 10 e alla presenza della autorità locali, rappresenta un importante investimento per l’azienda di Fonzaso che in questo 2017 punta ad ampliare la propria offerta e il proprio bacino di utenza, grazie anche a «BigMat – come sottolinea Beant Reato, titolare di BigMat Repro – un Gruppo internazionale che fa del proprio marchio un punto di forza e che offre ai propri Punti Vendita un solido rapporto di partnership con i fornitori oltre a innumerevoli servizi e un importante supporto a livello di marketing e comunicazione».



Durante la giornata d’inaugurazione, caratterizzata da diversi momenti di intrattenimento e dalla presenza di dodici corner espositivi di alcuni marchi partner del Gruppo, sarà possibile visitare l’ampia superficie suddivisa tra 600 mq di rivendita, circa 2.300 mq di capannone coperto, 1.000 mq dedicati alla lavorazione del ferro per il cemento armato e 12mila mq quadrati di piazzale. La struttura di Moriago comprende un’area dedicata alla ferramenta specializzata per i professionisti e al fai da te per i privati, in cui trovano spazio anche vernici e colori, un’area per l’edilizia pesante e infine uno spazio dedicato al mondo outdoor. Un’offerta completa non solo di materiali e sistemi ma anche di servizi grazie alle competenze e al know how di uno staff composto da sette persone, tra cui un consulente tecnico, «per affiancare e supportare – prosegue Reato – le imprese e gli artigiani della zona e della provincia di Treviso che costituiscono il nostro principale pubblico di riferimento, in virtù delle conoscenze acquisite e dell’esperienza maturata in questi anni».



Un servizio a 360 gradi che prevede non solo la consulenza e l’assistenza ma anche servizi di posa in opera, soprattutto per pavimentazioni e ferro lavorato, installazione di finestre da tetto e diversi momenti formativi: «La formazione per noi è molto importante – conclude il titolare di BigMat Repro – per questo stiamo definendo un calendario di corsi tecnici rivolti ad applicatori, imprese e progettisti per diffondere la cultura del buon costruire e far conoscere soluzioni e realizzazioni innovative per essere al passo con le richieste del mercato che sta vivendo una fase di ripresa in cui prevalgono interventi di ristrutturazione e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

