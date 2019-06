Motta di Livenza: Bcc Monsile festeggia la nuova filiale con un evento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il 27 maggio scorso Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo, ha aperto una nuova filiale in centro a Motta di Livenza, in via Nardini 22, trasferendola da Passarella di San Donà di Piave.

«Avevamo già soci e clienti in quest’area – ha commentato Antonio Zamberlan, presidente di Bcc Monsile – ma volevamo qualificare e strutturare maggiormente la nostra presenza in questo territorio, che è molto vivace, specie dal punto di vista artigianale, industriale, agricolo. La nuova filiale è snella, con una comoda e accogliente area self, dotata di casse automatiche utili per eseguire qualunque operazione bancaria in sicurezza e facilità, senza limiti di orario. Il personale è preparato e dedicato soprattutto ad attività di consulenza evoluta e supporto a soci e clienti. La nuova filiale è il segno tangibile della vicinanza del Credito Cooperativo alle comunità locali, che sono la nostra ragione di esistere». Con lo spirito dei “nuovi vicini di casa”, che tendono la mano e si presentano ai residenti e agli imprenditori del territorio, Banca di Monastier e del Sile ha organizzato un evento pubblico con il patrocinio della Città di Motta di Livenza venerdì sera 14 giugno a partire dalle ore 19.30 all’auditorium delle scuole medie di Motta, con ingresso da via Lucchesi. Introdurrà la serata il direttore generale di Bcc Monsile, Arturo Miotto, che presenterà Bcc Monsile e la tipologia di servizi offerti, anche in coordinamento con il Gruppo bancario cooperativo Iccrea, del cui sistema Banca di Monastier e del Sile fa parte da inizio 2019. La parte centrale del convegno sarà riservata a Daniele Marini, sociologo e docente universitario, vice presidente di Bcc Monsile, che tratterà il tema “Lo sviluppo socio-economico della Sinistra Piave”, il quale fornirà una fotografia sul contesto attuale e sulle direttrici di sviluppo che si intravvedono in questa area della Marca Trevigiana, inserita in un contesto globale, internazionale. Chiuderà i lavori il saluto del presidente di Bcc Monsile, Antonio Zamberlan; quindi un aperitivo per tutti e un brindisi per l’attività della nuova filiale di Motta di Livenza.