Maleva annuncia l'accordo tra Atempo e Falconstor con il cloud provider Wasabi

Maleva, storico VAD Atempo/Wooxo e FalconStor certified reseller, è doppiamente soddisfatta di questi due accordi internazionali con Wasabi. A volte i propri partner possono cambiare politiche e sovrapporsi, a volte possono allearsi con aziende tra loro in competizione, ma raramente, come in questo caso, due società di rilevanza internazionale, come FalconStor e Atempo, realizzano accordi con lo stesso Cloud Provider per potenziare le proprie caratteristiche. Nello specifico FalconStor ha annunciato che la propria VTL, utilizzando le nuove funzionalità di StorSafe, riuscirà a migliorare l’efficienza del backup a lungo termine anche a grazie ai servizi offerti da Wasabi. Lo scopo è riuscire ad ottimizzare sempre più l’Hybrid Cloud aziendale. Con StorSafe è possibile archiviare i dati deduplicati a lunghissima retention (decine di anni), sia su Cloud che on premise, utilizzando il protocollo S3. In poche parole è possibile utilizzare più Cloud Provider e decidere da quale ripristinare i dati. In maniera simile Atempo, per quanto riguarda la sua soluzione di migrazione e backup di grandi dimensioni (petabyte) Miria, ha annunciato un accordo con il medesimo Cloud Provider nell’ottica di fornire ai propri clienti una soluzione performante a costi minori. La necessità di spostare i servizi aziendali in parte, o integralmente, nel Cloud è sempre più concreta per la maggior parte delle aziende. Maleva è pronta per guidarle ed assisterle. Le risorse che hanno sempre contraddistinto la qualità del servizio erogato da Maleva sono già pronte per un supporto qualitativo anche in questo nuovo ambito. Maleva.it 335 8110672 info (@) maleva.it