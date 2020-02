Un'azienda trevigiana trainer autorizzato di CompTIA

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dal 2006 Maleva fornisce soluzioni e consulenze a 360° per la protezione del dato. In un mondo in costante evoluzione è essenziale rimanere aggiornati sugli aspetti tecnici (e non) dei vari scenari della Cybersicurezza. Da pochi giorni Maleva è partner CompTIA, uno dei maggiori enti americani di certificazioni tecnologiche. La validità dei loro corsi rispetta i più alti standard internazionali (PCI DSS, FISMA, HIPAA, GDPR) e copre il 100% dell’ambiente IT moderno. Queste le certificazioni che Maleva può fornire in classe e onsite: Security+, la base: fornisce una panoramica a 360° della gestione della Sicurezza (non solo cyber) in un’azienda CASP+ è la certificazione avanzata sulla sicurezza, molto pratica e basata sul Risk Management CySA+ si occupa dell’analisi della infrastruttura attuale, dell’hardening, del Vulnerability Assessment e dell’Incident Response PenTest+ offre una panoramica approfondita e pratica sul Penetration Testing Network+ offre una fotografia dei vari tipi di connessioni e reti, con troubleshooting e use cases Linux+ si occupa di Linux partendo dalla base (grep) arrivando alla gestione dei container CTT+ aiuta le persone con anni di esperienza nel campo IT a diventare trainer, trasferendo con passione le competenze ad altri Per maggiori informazioni: training @ maleva.it