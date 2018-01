L'azienda Nice acquisisce le brasiliane Linear Equipamentos e Serviços Ltda

ODERZO Il Gruppo Nice annuncia l’acquisizione di Linear Equipamentos e Serviços Ltda, azienda brasiliana, con sede nella città di San Paolo, specializzata nel controllo accessi, per la sicurezza condominiale con un fatturato annuo di circa 30 milioni di Real Brasiliani. Obiettivo: rafforzamento della presenza del Gruppo nel mercato sudamericano, ampliando l’offerta per l’automazione per la casa, i sistemi anti intrusione e controllo accessi, migliorando il servizio al cliente grazie alle sinergie con l’attuale e futura piattaforma di Nice nella regione.

In base agli accordi raggiunti, l’acquisto del 100% del capitale di Linear Equipamentos si perfezionerà all’inizio di gennaio 2018 mediante il pagamento da parte del Gruppo Nice di un importo pari a 35 milioni di Real Brasiliani. È previsto, inoltre, un earn out legato al fatturato che la società acquisita produrrà nel 2018. L’acquisto sarà finanziato attraverso mezzi propri e linee di credito già a disposizione del Gruppo.

“E’ un’operazione strategica per il Gruppo – afferma Lauro Buoro, Presidente di Nice SpA – che permette l’allargamento della gamma prodotti all’access control rafforzando la posizione di leadership in America Latina area ad alto potenziale nel settore dell’edilizia abitativa”. Si segnala che l’acquisizione è da considerarsi non significativa ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento Emittenti, nonché dei criteri di cui all'Allegato 3B del Regolamento Emittenti stesso.