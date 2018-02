La trevigiana Nice investe nel territorio e internalizza sessanta lavoratori

ODERZO Nice S.p.A., gruppo di riferimento internazionale nel settore dell’Home e Building Automation, ha avviato l’internalizzazione della produzione di sistemi di automazione per cancelli, garage, tende e tapparelle, presso il suo quartier generale con sede a Oderzo.

Si tratta di un passo molto importante per l'azienda trevigiana che, in controtendenza alla scelta di delocalizzare all’estero, afferma le proprie radici e rinsalda, nell’anno del suo venticinquesimo anniversario, lo stretto legame con il territorio, pur proiettandosi in contesti internazionali. Si tratta di un’operazione che, con un accordo di programma siglato con i sindacati, prevede, con una partnership esterna, l’inserimento di circa 60 lavoratori precedentemente attivi tra i fornitori dell’azienda; persone che entreranno a far parte dei valori di Nice, che dal 1993 mette l’interazione con la tecnologia e i luoghi al centro della propria strategia di crescita, riconfermando il suo sogno di un futuro senza barriere, con più maturità e la stessa voglia di fare.

“Negli ultimi anni l’organizzazione di Nice è cresciuta e si è consolidata, dando opportunità ai giovani attraverso il coinvolgimento delle università del territorio, e spazio allo sviluppo delle competenze con l’inserimento di talenti provenienti da tutto il mondo” - afferma con soddisfazione Luca Longhin, Responsabile Risorse Umane del gruppo Nice - “Siamo certi che questa scelta darà ulteriore stabilità all'azienda e permetterà di migliorarci nell’offerta di valore verso i nostri clienti”. Per Nice, nei suoi venticinque anni di attività sempre in crescita, la produzione Made in Italy significa soprattutto attenzione, impegno, innovazione, creatività e racconto del territorio: un incontro fra i luoghi della produzione e il paesaggio circostante, dimostrando competenze e relazioni sociali stabili, a conferma di una leadership a livello mondiale.