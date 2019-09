CentroMarca Banca, nuova filiale a Volpago con bancomat di ultima generazione

È operativa da pochi giorni una nuova filiale di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia nel centro di Volpago del Montello, in via Schiavonesca Nuova 139.

È stata realizzata secondo il nuovo concept della banca che intende coniugare con equilibrio l’innovazione delle moderne tecnologie con la tradizione della consulenza di qualità proposta in ambienti studiati per far vivere al cliente la migliore esperienza. Clienti e soci, nei nuovi locali, troveranno consulenti preparati che offrono soluzioni adeguate per accompagnarli nella realizzazione dei loro progetti di vita. CentroMarca Banca è da sempre attenta e vicina alle esigenze delle famiglie e delle imprese che ha saputo sostenere senza mai venir meno a quei valori che la contraddistinguono: la tutela del risparmio, la protezione del patrimonio e del capitale umano e la trasparenza e correttezza nei rapporti con le persone. Se da un lato la consulenza sarà incentivata dall’innovativa formazione dei collaboratori, dall’altro i clienti avranno modo di effettuare velocemente semplici operazioni di cassa grazie all’Area Self.

La filiale di Volpago del Montello prevede infatti una postazione dotata di ATM evoluto che consente di effettuare, in totale autonomia, buona parte delle operazioni di sportello. Non solo il semplice prelevamento di contante, ma anche operazioni di versamento, ricariche telefoniche, bonifici, lista movimenti, senza tempi di attesa. Luoghi più ampi con nuovi uffici; un vero e proprio centro di ascolto dove sarà garantita la privacy ed un’assoluta attenzione al Cliente. «Da oggi i cittadini di Volpago del Montello avranno una nuova importante opportunità: quella di ritrovarsi in un luogo accogliente e moderno grazie ad un partner affidabile per crescere, competere e vincere. – ha affermato il direttore generale Claudio Alessandrini – Anche la filiale di Volpago, come le altre di recente ricollocate nel territorio, conferma la nostra vicinanza alle famiglie e alle imprese per dare nuovo impulso al sistema economico». CentroMarca Banca copre 66 comuni nelle province di Treviso, Venezia e Padova e raggruppa famiglie e imprese con oltre 8500 soci e 63 mila clienti.