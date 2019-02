Nuovo sportello del Patronato INAPA di Confartigianato a Mogliano Veneto

Per avere risposte tempestive e puntuali sulle recenti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2019 (quota 100, riscatto della laurea, opzione donna oltre che su tematiche previdenziali, pensionistiche, sanitarie e socio-assistenziali) apre a Mogliano Veneto un nuovo sportello del Patronato Inapa di Confartigianato. Gli uffici saranno attivi e a disposizione di imprenditori, lavoratori e cittadini tutti i martedì mattina a partire dal 5 febbraio nella sede di Confartigianto Imprese Treviso in Via degli Alpini, 4. Si allarga così l’offerta di servizi di Inapa, l'ente promosso da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana per l'assistenza e la tutela della categoria artigiana e dei cittadini nel campo della sicurezza sociale e del lavoro, della previdenza e dell'assistenza.



Lo sportello di Mogliano offre una vasta gamma di servizi di carattere previdenziale, assicurativo ed assistenziale, sia in fase ordinaria che in fase di contenzioso amministrativo, medico e legale, che vanno dalla pensione di anzianità al confronto “Fornero” e “Quota 100”, passando per la pensione vecchiaia, di invalidità, quella riservata ai superstiti e agli assegni sociali e ancora ai supplementi di pensione, alle richiesta invalidità civile e alle ricostituzioni per reddito.



Il Patronato INAPA assicura consulenze personalizzate a artigiani, commercianti, coltivatori diretti, professionisti, lavoratori, dipendenti e familiari relativamente alla situazione pensionistica attraverso il controllo puntuale dei contributi versati come lavorate autonomo o dipendente, l’accredito dei contributi figurativi, esempio il servizio militare e la maternità, i versamenti volontari, i riscatti e le ricongiunzioni contributive, la Naspi e la previdenza complementare. L'INAPA provvede all'espletamento di ogni pratica di carattere previdenziale, assicurativo ed assistenziale. Per fissare un appuntamento contattare lo 041.5900644.