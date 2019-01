Nice continua l'espansione: sbarca in Canada e acquisisce Micanan

Nice, multinazionale italiana di riferimento internazionale nell’Home Automation, Home Security e Smart Home, continua la sua espansione in Nord America e acquisisce Micanan, eccellenza canadese che dal 1999 offre sistemi per l'automazione delle porte da garage per applicazioni commerciali e industriali. Con sede a Montreal, nello stato del Quebec, Canada, Micanan copre il mercato Nordamericano grazie alle proprie filiali statunitensi di Chicago in Illinois, Atlanta in Georgia e Phoenix in Arizona, progettando e producendo soluzioni su misura per l’automazione di porte da garage caratterizzate dai più alti standard qualitativi, all’insegna della massima affidabilità per il cliente. Tra le proprie referenze, Micanan annovera installazioni d’eccezione presso Apple, Tesla, SpaceX, United States Navy e United States Federal Reserve, potendo contare su una velocità di apertura e chiusura sicura dell’automazione, doppie rispetto agli standard del mercato. Fiore all’occhiello di Micanan sono le centrali di comando wireless, che offrono un’esperienza di installazione ed uso semplice, comoda e funzionale, oltre ai dispositivi per la regolazione della velocità di funzionamento dell’automazione che prolungano significativamente la durata dell’impianto riducendo la necessità di assistenza. Nel 2017 Micanan ha realizzato ricavi consolidati pari a circa 16,6 milioni di dollari Canadesi con un EBITDA adjusted pari a circa 1,2 milioni di dollari Canadesi.

«Siamo lieti di aprire il nuovo anno con l’annuncio di questa operazione internazionale - afferma Lauro Buoro, fondatore e Presidente di Nice - che ci permette di continuare nel nostro percorso di crescita, offrendo un portafoglio di prodotti integrati tra i più ampi e completi al mondo per il settore della Home Automation, Home Security e Smart Home, in particolare sul mercato Nordamericano che riteniamo strategico per lo sviluppo del Gruppo. In Nord America, infatti, possiamo contare su una presenza diretta ancor più capillare, grazie alle 6 unità operative che si vanno ad aggiungere alla piattaforma tecnologica e commerciale online di Abode, società recentemente acquisita, per una casa sempre connessa e protetta».

Mike Apergis, Vice President di Micanan, dichiara: «Siamo orgogliosi di entrare a far parte di un Gruppo solido e internazionale come Nice, caratterizzato dalla costante capacità di crescita sui mercati esteri e di estensione della gamma prodotti e dei servizi. Questa operazione ci permetterà di beneficiare delle sinergie tecnologiche e commerciali, tenendo al centro il cliente professionista al quale offriamo anche la possibilità di progettazione e co-sviluppo di sistemi su misura delle specifiche esigenze d’installazione». In base agli accordi raggiunti, Nice S.p.A. ha acquisito l’intero capitale sociale di Micanan. L’operazione ha determinato il versamento, in data odierna, di un corrispettivo pari a 8 milioni di dollari canadesi, senza l’assunzione di alcun debito della società acquisita. L’acquisto è finanziato attraverso mezzi propri e linee di credito già a disposizione di Nice S.p.A.

Il Gruppo Nice, che ha all’attivo unità produttive, distributive, centri di ricerca e sviluppo in più di 20 paesi, con un organico di circa 2.200 persone, contribuisce a diffondere il “Made in Italy” in oltre 100 paesi del mondo che hanno scelto l'alta qualità delle soluzioni Nice per l’Home Automation, che uniscono sapientemente tecnologia, design, innovazione e facilità d’uso. Si segnala che l’acquisizione è da considerarsi non significativa ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento Emittenti, nonché dei criteri di cui all'Allegato 3B del Regolamento Emittenti stesso.