Nice spa, il fatturato nel primo trimestre 2018 raggiunge i 78,5 milioni

ODERZO Il Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. – quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2018. Lauro Buoro, Presidente di Nice ha commentato: I risultati ottenuti nel primo trimestre 2018 dal Gruppo Nice denotano una solida crescita dei ricavi ottenuta in un contesto valutario non favorevole, e una confermata redditività nelle principali grandezze di conto economico. Con l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dal mercato nel creare valore di lungo periodo, supportati anche dai positivi riscontri ottenuti in occasione della fiera R + T, il Gruppo prosegue negli ambiziosi piani di investimento per lo sviluppo di nuove tecnologie, di prodotto, di processi, di sistemi e mercati cogliendo anche occasioni di crescita per linee esterne”.



Nel primo trimestre 2018 i ricavi conseguiti dal Gruppo Nice sono risultati in aumento del 4,2% a cambi correnti e del 9,0% a cambi costanti rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Le vendite di periodo sono risultate pari a 78,5 milioni di Euro rispetto ai 75,4 milioni di Euro del primo trimestre del 2017, evidenziando, in particolare al netto della dinamica valutaria, un progresso consistente nei mercati emergenti ed in alcuni mercati storici.