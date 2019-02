Tonon Forty, via al contratto di solidarietà e piano esuberi

«Siamo in una fase di dialogo al fine di garantire la sopravvivenza della ditta e gestire al meglio gli esuberi». Così Manuel Moretto della FIOM CGIL riferisce relativamente alla crisi dello storico marchio specializzato nel settore della componentistica per radiatori e condizionatori Tonon Forty di Oderzo, azienda in difficoltà già dal 2014 quando aprì la procedura di cassa integrazione ordinaria e che oggi ha fatto domanda di ammissione al concordato preventivo al Tribunale.

«Dalla proprietà emerge la necessità di prevedere un cospicuo numero di esuberi per ritrovare, in una forma più snella, un’organizzazione aderente agli attuali livelli produttivi»: riporta il rappresentante della FIOM CGIL. «Non sarà un percorso facile – continua –, dentro un periodo di due mesi di contratto di solidarietà per tutti i 56 dipendenti della Tonon c’è l’esigenza di varare un piano esuberi, ma al contempo quella di risanamento del debito, e di identificare gli investimenti e le scelte organizzative da attuare, sulle quali al momento stiamo chiedendo rassicurazioni».