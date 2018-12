La startup trevigiana Ofree vince il Premio Nazionale per l’Innovazione ICT 2018

Il Premio Nazionale per l’Innovazione è una competizione nata nel 2003 ed è considerata la più grande e capillare business plan competition italiana. Nell’edizione 2018 vi hanno partecipato 2.388 neoimprenditori per un totale di 797 idee d’impresa, divise in quattro categorie: ICT, Lifesciences, Industrial e Cleantech&Energy. Il 29 e 30 novembre si sono svolte le finali nazionali a Verona, dove hanno partecipato i 59 migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 15 competizioni regionali, tenutesi nei mesi precedenti (StartCup). Tra le 5 startup che rappresentavano il Veneto c’era anche Ofree, la piattaforma che nasce per convertire il tempo trascorso dalle persone giocando ai videogiochi in donazioni, vincitrice in passato già di numerose altre startup competition. Delle 59 startup presenti a Verona, e che giovedì 29 novembre hanno presentato il loro progetto alla Fiera (durante il JobOrienta), è stata effettuata un’ulteriore selezione, con 16 startup finaliste (4 per categoria) che hanno presentato la loro idea d’impresa venerdì 30 novembre in Camera di Commercio a Verona davanti ad una folta platea. I vincitori sono stati selezionati da una qualificata Giuria composta di esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria e del venture capital, sulla base di criteri come originalità dell’idea imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse per gli investitori,adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato. Il premio di miglior idea d’impresa nella categoria ICT è stato assegnato ad Ofree, unica startup veneta tra le 16 finaliste. Premio che è stato promosso da PwC e che consiste in 25.000 euro. Il prossimo step per i due giovani trevigiani sarà l’America. Infatti, Ofree è stata selezionata da uno dei maggiori acceleratori di startup a livello mondiale (Plug&Play) e i due ragazzi partiranno a gennaio per la Silicon Valley.