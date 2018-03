Lo stabilimento O-I di San Polo di Piave ottiene la certificazione Cradle to Cradle

SAN POLO DI PIAVE O-I (Owens-Illinois), leader mondiale nella produzione di contenitori in vetro per alimenti e bevande, è la prima azienda di packaging per il settore food & beverage ad ottenere la valutazione “Oro” nella categoria della salute dei materiali della certificazione Cradle to Cradle. Anche lo stabilimento O-I di San Polo è stato premiato con questo prestigioso riconoscimento per la produzione di contenitori in vetro destinati ad alimenti, vino, bevande analcoliche, superalcolici e birra.

L’impianto produttivo di O-I di San Polo, fondato nel 1963, si sviluppa su una superficie di 8 ettari e serve prevalentemente produttori locali di vino e aziende di alimenti, superalcolici e bevande analcoliche. Nel sito, in cui sono impiegati 255 dipendenti, vengono prodotti più di 130 diversi articoli, per un totale di oltre 600 milioni di bottiglie ogni anno, realizzate fino al 90% con vetro riciclato. Il programma Cradle to Cradle Certified™ Product è una delle principali certificazioni di sostenibilità per i prodotti di tutti i settori in tutto il mondo. “Questa certificazione fornisce ai clienti, ai consumatori, alle autorità di regolamentazione e agli azionisti un riconoscimento tangibile del costante impegno della nostra azienda per la sostenibilità”, ha dichiarato Alessandro Gardenal, Direttore dello stabilimento O-I di San Polo. “E’ un riferimento importante che ci aiuta a identificare i prossimi passi per il miglioramento dei nostri standard ambientali e sociali".

A livello mondiale, quasi il 90% delle operazioni per la produzione di packaging in vetro di O-I sono state certificate per categoria di prodotto e per alcuni colori dei contenitori nei mercati della birra, delle bevande analcoliche, dei superalcolici, del vino e degli alimenti. La certificazione si basa su cinque categorie: salute dei materiali, riutilizzo dei materiali, gestione delle risorse idriche, utilizzo di energie rinnovabili ed equità sociale. "Il raggiungimento della valutazione “Oro” nella salute dei materiali evidenzia ancora una volta i benefici del vetro", ha affermato Gardenal. “Il vetro è un materiale sicuro per il contatto ripetuto con gli alimenti ed è riciclabile all'infinito. E’ praticamente impermeabile all’ossigeno, caratteristica che gli consente di proteggere la freschezza e il gusto dei prodotti dei marchi di alimenti e bevande preferiti dai consumatori". L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti (EPA) riconosce la certificazione Cradle to Cradle (C2C) come uno standard di sostenibilità di primo livello nelle sue nuove linee guida per l’acquisto di prodotti ecologici.