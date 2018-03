Lo storico Oleificio Medio Piave di Fontanelle va all'asta online per la prima volta

FONTANELLE C’è tutta la filiera della produzione di oli vegetali ad uso alimentare e industriale nell’asta dello storico Oleificio Medio Piave Spa. Per lo stabilimento di Fontanelle la procedura di fallimento è stata avviata nel luglio 2015 e giunge ora al primo esperimento d’asta sul portale di aste fallimentari online Industrial Discount, dopo un iniziale tentativo della curatela di includere nella procedura anche 36 contratti di lavoro e garantire la continuità della produzione. Attualmente lo stabilimento è fermo e il prezzo base fissato dalla perizia è di 898mila euro.

La cifra comprende l’area di ricevimento, i reparti per la preparazione del seme, l’estrazione dell’olio, l’area raffinazione, desolventizzazione e tostatura, il reparto confezionamento e stoccaggio, l’impianto di demineralizzazione, più tutta una serie di attrezzature da laboratorio e macchinari vari. I beni sono stati suddivisi in dieci lotti (visibili a questo link http://bit.ly/2oRwKhm) e sono inseriti in una prima vendita “in blocco” per la quale è stata raggiunta la riserva, vale a dire il valore minimo nascosto per cui il venditore è disposto ad accettare l’offerta. Nel caso questo non fosse raggiunto, l’aggiudicazione a fine asta risulta provvisoria e spetterà al venditore decidere se confermare o meno la vincita al miglior offerente.

Lo storico oleificio risale al 1938, ma è solo 40 anni dopo, nel 1978, che la sede diventa quella attuale in via Calstorta a Fontanelle. Qui sorge lo stabilimento di trasformazione di semi vegetali oleosi nazionali ed esteri in oli e farine ad uso zootecnico, alimentare e combustibile. Il boom arriva l’anno successivo, con l’estensione della rete commerciale che arriva a coprire il 20 per cento dell’intera produzione nazionale.