Olimpiadi Milano-Cortina: per l’industria sportiva valgono il 10% in più di fatturato

Assosport, l’associazione di categoria che riunisce i principali produttori di articoli sportivi, accoglie con grande entusiasmo le opportunità dell’Olimpiade in casa. Attrezzatura e abbigliamento per gli sport invernali sono infatti uno dei settori di eccellenza dell’industria italiana, dove spiccano alcuni dei maggiori produttori al mondo di sci, scarponi, bastoncini, caschi, ecc. Il fatturato della Sport Industry in Italia vale oltre 8 miliardi di euro, con 22 mila addetti.

Commenta il Presidente di Assosport Federico De Ponti: «È per noi un volano importante per portare tante nuove persone alla pratica sportiva, con un ritorno significativo sulle vendite di attrezzatura. Possiamo stimare fino a un 10% del fatturato nell’anno olimpico e ricadute positive anche per l’occupazione. Il bilancio di un’Olimpiade non si misura solo sui costi degli impianti sportivi e gli incassi di biglietti e sponsorizzazioni, ma su effetti intangibili di lungo periodo. Si misura sulla passione che un evento simile riesce a risvegliare e che porterà migliaia di persone di nuovo sulle piste da sci; o sull’incanto che provocherà la vista delle nostre montagne e che porterà nuovi turisti nei prossimi anni. Senza contare l’entusiasmo di tanti bambini che inizieranno a sciare per emulare gli atleti vincenti. Possiamo creare una nuova generazione di sciatori che gareggerà alle Olimpiadi del 2042. Da parte nostra, spinti dall'orgoglio di un’Olimpiade in casa, faremo ancora di più in termini di ricerca, innovazione e creazioni di prodotti di qualità, per tenere alta la reputazione del made in Italy anche nel nostro settore. È una grandissima opportunità, che intendiamo sfruttare al massimo».