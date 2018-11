Da Oderzo, la rivoluzione del video industriale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Aumentano i riconoscimenti nazionali per l’agenzia di produzione video Owl Studio, azienda con sede a Oderzo, in provincia di Treviso, vera e propria “boutique” di video industriali, pubblicitari e cinematografici. L’azienda veneta, in costante crescita, ha ricevuto due nuovi premi nell’ambito dell’edizione 2018 dell’”OpenArt Award-Premio alla Pubblicità” di Napoli, tra i più prestigiosi premi italiani della pubblicità nazionale e internazionale, che ha visto la sua serata conclusiva lo scorso 10 novembre nelle sale dell’Istitut Francais Grenoble di Napoli. Fra 131 agenzie partecipanti e 1.018 lavori iscritti, Owl Studio si è aggiudicata il primo premio per la categoria Motion Graphics Ads con il video Anemocyte (realizzato per l’omonima azienda lombarda, innovatrice nel campo della terapia cellulare e genica) e il secondo premio per la categoria Corporate Video con il video Aer.Tre. Gruppo Adige Bitumi (realizzato per l’omonima azienda trentina, leader nella produzione e messa in opera di pavimentazioni stradali). I due riconoscimenti vanno ad aggiungersi ai precedenti ricevuti negli ultimi tre anni sempre nell’ambito dell’OpenArt Award: lo studio di Oderzo ha ricevuto il Premio Speciale assegnato da Napoli Film Festival come miglior video per lo spot “Caviar Giaveri”, realizzato per l’azienda di Breda di Piave (Tv), secondo produttore di caviale europeo. Sempre da Napoli Film Festival, nell’ambito del miglior video corporate, ha ricevuto un secondo Premio Speciale per “Pontini Luxury”, video realizzato per la Pontini di Montebelluna (Tv), azienda nata dall’esperienza di FP Sport, che nel 2016 ha lanciato il suo brand dedicato alla produzione di borse in pelle di alto livello. Un terzo Premio Speciale è stato assegnato a Owl Studio da cinemaitaliano.info per il video promozionale “Wolver” di MTS: Wolver è uno dei brand di proprietà della MTS di Portobuffolè (Tv) che produce e distribuisce a livello nazionale e internazionale ricambi per autovetture. Infine, Owl Studio ha ricevuto una Targa Argento per il video di prodotto “Laminis” di Fabbian, brand di illuminazione di Resana (Tv), produttrice di lampade e lampadari moderni e di design. “I premi ricevuti, in particolare i due più recenti relativi all’edizione 2018, rappresentano per noi un traguardo importante, sono motivo di soddisfazione per il riconoscimento che ci viene dato alla qualità del nostro lavoro - commenta Ivan Lorenzon, direttore creativo di Owl Studio -. Siamo piccoli, ma il nostro studio rappresenta una “boutique”, una nicchia dove il cliente può trovare qualità internazionale e altissima cura del progetto”. Nata nel 2016 grazie alla volontà di tre soci – Ivan Lorenzon (direttore creativo), Luigi Tadiotto (direttore della fotografia) e Stefano Codin (responsabile della post-produzione) - che hanno voluto mettere a fattor comune le esperienze decennali maturate nel settore, Owl Studio è diventata una delle più apprezzate video agency di tutto il nord Italia. Si differenzia dalle altre agenzie di produzione video per la capacità di fornire al cliente non solo la produzione e la post-produzione dei video, ma anche la creazione dell’idea che ne deve stare alla base, confezionando prodotti su misura, a seconda delle esigenze del cliente. Dalle campagne televisive a quelle cinematografiche, dai video corporate allo storytelling. “Ci approcciamo al cliente in modo sartoriale – continua Lorenzon -, studiamo cioè tutte le sue esigenze e stiliamo poi un progetto ad hoc, ponendo molta attenzione agli obiettivi di comunicazione che si vogliono raggiungere; siamo noi a proporre l’idea creativa e a svilupparla scegliendo contenuti, location, tipologia di prodotto, canali di diffusione. Normalmente, una casa di produzione nasce con le capacità tecniche, mentre la parte creativa è lasciata alle agenzie di comunicazione o pubblicità. Noi coniughiamo entrambe le cose”. Owl Studio ha realizzato progetti video per alcune tra le più grandi realtà industriali italiane e per gruppi internazionali, come Gruppo Mastrotto, Gruppo Daimler, Carpenè Malvolti, Gruppo Mapei, Diadora, Gruppo Piaggio, Gruppo CFT, Banca Ifis Impresa, Porto di Venezia, Eurelectric, Zamperla, Linea Light, spaziando tra settori diversi, dalla moda al design, dal food allo sport, dalla metalmeccanica all’edilizia. La video agency, in costante crescita, prevede di chiudere il 2018 con ricavi attorno ai 250mila euro, in aumento del 78,5% rispetto al 2017 (140mila euro). Conta su una quindicina di persone tra dipendenti e collaboratori esterni, tutti di età media attorno ai trent’anni. “Stiamo crescendo molto – conclude il socio fondatore -. Per il 2019 prevediamo una ulteriore crescita del 50% e il nostro obiettivo è di mantenere questo tasso positivo almeno per cinque anni, lavorando su 10-15 progetti l’anno e dedicando loro il massimo sforzo in termini di personalizzazione e di qualità”. Si tratta di un premio dalla valenza istituzionale: negli anni, infatti, ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Camera di Commercio di Napoli, di ASSOCOM e UNICOM ed è stato insignito della medaglia del Presidente della Repubblica nel 2014. Le categorie sono 13, ciascuna delle quali composta da una short list di otto candidati; per ognuna di esse sono previste tre targhe (oro, argento e bronzo). Vengono, inoltre, assegnati una serie di premi speciali messi a disposizione dagli sponsor. Nell’edizione 2018 hanno aderito 131 agenzie di comunicazione, di cui 20 provenienti dall’estero, che hanno partecipato con 1.018 lavori, in rappresentanza di 675 brand. La giuria è interamente costituita da studenti dei corsi di grafica e comunicazione visiva di OpenArt, istituto di formazione che da 19 anni svolge a Napoli corsi di comunicazione e grafica pubblicitaria.