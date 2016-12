Pagamento pensioni: negli uffici postali da martedì 3 Gennaio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Poste Italiane comunica che a gennaio 2017 le pensioni saranno messe in pagamento dal giorno 3 (in conformità a quanto previsto dal decreto legge in materia di ammortizzatori sociali e di pensioni, dall' art. 6, comma 1, D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito, dalla L. 17 luglio 2015, n. 109). Per i titolari di conto corrente Bancoposta l'accredito sarà disponibile dal giorno 3 gennaio con pari data di valuta. Anche per i titolari di libretto/INPS card le pensioni saranno accreditate il 3 gennaio 2017 con pari data di valuta. La comunicazione rivolta ai pensionati è già esposta negli uffici postali.