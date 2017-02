Paola Pierri entra nel consiglio di amministrazione di Veneto Banca

MONTEBELLUNA Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca, riunitosi nei giorni scorsi sotto la presidenza di Massimo Lanza, ha provveduto alla cooptazione della dottoressa Paola Pierri in sostituzione del dimissionario dottor Giorgio Girelli quale Consigliere di Amministrazione dell’Istituto.

Paola Pierri, laureata in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma, vanta una pluriennale esperienza nel settore bancario, dove ha altresì ricoperto l’incarico di Direttore Generale di UniCredit Banca Mobiliare (UBM), la banca d’investimento del gruppo UniCredit. Da anni impegnata nello sviluppo dell’imprenditoria sociale, ha fondato nel 2010 la Philanthropy & Social Business Advisor, società di consulenza su temi di filantropia e non profit. PEr quanto riguarda invece Giorgio Girelli, con questa decisione, intende concentrare il suo impegno in Banca Intermobiliare BIM dove ricopre la carica di Consigliere con Deleghe.

Nell'occasione poi, il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca S.p.A., ai fini della realizzazione del piano strategico nell’ambito della prospettiva di fusione, ha attivamente valutato la possibilità di realizzare, nei modi e nei termini che saranno ritenuti più opportuni, a fronte degli approfondimenti da compiersi nelle prossime settimane e soggetta ad autorizzazione di BCE, una ridefinizione del perimetro del Gruppo che preveda il deconsolidamento di BIM - Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.