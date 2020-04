Parrucchieri chiusi fino al 1° giugno: «Così si uccide l'intera categoria»

«Tre mesi di chiusura forzata sono insostenibili per una categoria come la nostra fatta di piccoli artigiani, di attività a conduzione familiare, di affitti da pagare ogni mese, di bilanci che si reggono su equilibri spesso delicati». Vincenzo Dal Zilio, responsabile regionale per Casartigiani degli estetisti e acconciatori, proprietario del salone di Borgo Cavour, attacca duramente la scelta di non consentire l’apertura fino al primo giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Noi stessi, con senso di responsabilità, abbiamo suggerito da tempo le misure straordinarie con cui avremmo dovuto aprire: lavorare solo su appuntamento, con un cliente alla volta nel salone, oltre ovviamente all’utilizzo di mascherine, guanti, igienizzanti. Non si capisce perché potranno aprire negozi e attività con molte persone nello stesso spazio e noi no - aggiunge Dal Zilio - Da settimane registro l’insofferenza e i timori di decine di parrucchieri ed estetiste. Alcuni di loro non ce la faranno a riaprire. In queste ore ci stiamo confrontando con le altre associazioni artigiane per intervenire insieme, e ottenere che sia sanata questa incomprensibile disparità di trattamento» conclude Dal Zilio.