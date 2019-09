Pasta Zara: via libera dei creditori al concordato preventivo

In merito alla procedura concordataria “con continuità aziendale”, Pasta Zara S.p.a. ha reso noto che i commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Treviso (Danilo Porazzo, Marco Parpinel e Lorenza Danzo) hanno annunciato l’approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori della società.

Il concordato doveva ottenere il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, essendo previste diverse classi di creditori, tale risultato doveva essere raggiunto anche nel maggior numero delle classi (almeno 4 su 6). La proposta concordataria della società è stata favorevolmente votata a larga maggioranza, raggiungendo altresì l’obiettivo posto dal piano concordatario in tutte e sei le classi previste. Si attende ora l'udienza per l'omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Treviso che sarà fissata dal giudice delegato Antonello Fabbro. Pasta Zara nel percorso di ristrutturazione del gruppo, è affiancata dall’advisor finanziario Deloitte, dallo studio di comunicazione The Skill, dallo Studio Legale Chiomenti e da 3XCapital.