Va in pensione Primo Tomasella, lo storico segretario di CNA Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO Per Primo Tomasella, lo storico segretario della CNA di Vittorio Veneto, è arrivato il tempo della pensione. Tomasella, 63 anni e 43 di lavoro, è stato una della colonne portanti della CNA, prima dal 1981 al Provinciale di Treviso come responsabile sindacale nel settore metalmeccanico e della formazione, poi, dal 1989 a Vittorio Veneto con la missione di sviluppare l’articolazione vittoriese della Confederazione.

«Primo Tomasella ha portato in CNA il suo spirito genuino, la sua capacità di analisi, la sua determinazione, il suo impegno - afferma Giuliano Rosolen, direttore territoriale di CNA Treviso - La nostra Associazione gli è grata per quello che ha fatto per lei». «Durante i miei mandati da presidente ho potuto apprezzare le qualità umane e professionali di Primo Tomasella - aggiunge Giovanni Carrer, presidente CNA Vittorio Veneto - Generoso, battagliero, sensibile, quando ha un compito in cui crede ci mette corpo e anima, si impegna fino in fondo per ottenere il risultato. Un grazie a nome personale e di tutti i colleghi di Vittorio Veneto per la sua presenza rassicurante, per tutti gli anni passati insieme».

Primo Tomasella, dopo il diploma in perito tecnico industriale, era arrivato in CNA a seguito di un percorso lavorativo in diverse ditte locali: la Colorificio IMPA sas di San Pietro di Feletto, la Vetreria Glasco spa di Vittorio Veneto, infine la Fonderia Zanussi spa di San Fior. In CNA si è occupato anche delle attività e dei servizi tecnico-ambientali e di formazione-aggiornamento su sicurezza sul lavoro per artigiani e loro dipendenti. La sua spinta a mettersi in gioco per gli altri si è manifestata anche fuori l’ambito associativo, nel suo impegno per l’Africa, in particolare nel Ciad, uno dei paesi più poveri del mondo. La CNA auspica che, dopo un periodo di meritato riposo, possa nuovamente mettersi a disposizione dell’Associazione contribuendo alle attività di CNA Pensionati.