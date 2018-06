Permasteelisa firma la facciata del Lakhta Center di San Pietroburgo, il grattacielo più alto d’Europa

VITTORIO VENETO Il Lakhta Center di San Pietroburgo offre una vista mozzafiato sul Saint Petersburg Stadium che ospita le partite della Coppa del Mondo di calcio, attualmente in corso in Russia: con i suoi 462 metri di altezza, l’edificio è il più alto in Europa. Grazie al supporto di installatori esperti, il Gruppo Permasteelisa ha completato l’installazione di tutta la facciata in vetro e alluminio in tempo per l’inizio della competizione calcistica.

La facciata a doppia pelle, progettata e assemblata negli stabilimenti tedeschi di Josef Gartner GmbH, la controllata tedesca del Gruppo Permasteelisa, è composta da pannelli vetrati curvi di circa 3 metri per 4 e ha una superficie complessiva pari a circa 14 campi da calcio – superiore quindi alla superficie di tutti gli stadi utilizzati per la Coppa del Mondo di Russia 2018 messi insieme. Gli ultimi pannelli installati - ad una altezza di circa 300 metri - sono stati quelli della pelle esterna. in corrispondenza dei punti di ancoraggio della gru utilizzata per la costruzione della torre.

Questi pannelli, a differenza di tutti gli altri, sono stati posizionati sui profili curvi di alluminio dall’esterno: un’operazione molto complessa, che ha richiesto, oltre all’esperienza degli installatori, anche l’intervento di alcuni alpinisti in cordata. Lo scorso gennaio il Gruppo aveva installato la guglia della torre: una struttura di 13 metri in acciaio pre-assemblata in stabilimento per poi essere installata in un pezzo unico in cima all’edificio. Il Lakhta Center è un nuovo landmark di San Pietroburgo; sorge a circa 10 km di distanza dal centro città, e a soli 3 km in linea d’aria dallo stadio Krestovsky, anche conosciuto come “Saint Petersburg Stadium”, nel quale si disputeranno una delle semifinali e la finale per il 3° e 4° posto dei Mondiali di Calcio 2018 attualmente in corso. In aggiunta all’Observation deck, posto a 360 metri di altezza, il nuovo complesso in cui l’edificio è inserito offre bar e ristoranti, oltre a spazi per mostre ed eventi culturali. La torre, che una volta completata offrirà una superficie calpestabile totale di 163.000 metri quadrati, diventerà il quartier generale del Gruppo Gazprom, la più grande compagnia russa attiva nella produzione e distribuzione di gas naturale.

Il Lakhta Center si innalza elegante con la sua forma a spirale; progettata dallo studio di architettura moscovita ZAO Gorprojekt, la torre raggiunge la sua massima larghezza vicino alla metà, per poi restringersi man mano che sale verso la sommità. In pianta, ogni piano ricorda una stella a 5 punte, e ciascun piano ruota di 0,82 gradi rispetto al precedente sull’asse verticale; grazie ai vetri curvati a freddo che ne compongono il rivestimento esterno, la torre assume una forma a spirale man mano che si innalza verso il cielo.

La facciata del Lakhta Center copre una superficie complessiva di circa 100.000 metri quadri, mentre la dimensione della cellula “tipo”, di 2,8 m x 4,2 m, dona nel complesso grandissima trasparenza e luminosità all’edificio. La facciata risulta inclinata verso l’esterno nei piani più bassi, per poi cambiare inclinazione una volta superata la metà, dove la torre raggiunge la sua massima larghezza. I vetri sono piegati a freddo su un angolo di 40 millimetri e sono ancorati alla struttura in alluminio curvo che li ospita. Il risultato è una superficie con un raggio di curvatura senza soluzione di continuità, che dona una rotazione elegante e riflessi uniformi al grattacielo. In corrispondenza delle cinque punte che caratterizzano la pianta della torre, sono stati ricavati volumi vetrati alti due piani, aree dotate di elementi apribili che permettono la ventilazione naturale, migliorando il controllo del clima all’interno dell’edificio: nei mesi più freddi, queste aree fungono da “accumulatori di calore” che viene poi diffuso all’interno, riducendo le necessità di riscaldamento della torre.

Questa soluzione è solo una delle tante che hanno permesso a Lakhta Center di ottenere la pre-certifcazione LEED Gold. “Il ruolo di Permasteelisa in questo progetto è la dimostrazione della qualità delle nostre soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, combinate con la capacità di trasformare in realtà le idee degli architetti più visionari” ha commentato l’Amministratore Delegato del Gruppo Permasteelisa, Riccardo Mollo. “Le nostre straordinarie competenze nella progettazione, nella produzione e nell’installazione di facciate e rivestimenti architettonici all’avanguardia hanno fatto del nostro Gruppo il partner ideale per la realizzazione degli edifici più rappresentativi e iconici al mondo".