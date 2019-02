Permasteelisa disegna le facciate di One Montecarlo, nuovo grattacielo del Principato

Ben 13.700 metri quadrati di facciata a vetri, 2.000 metri quadrati di porte scorrevoli, 600 metri quadrati di porte e oltre 2.800 metri quadrati di balaustre realizzate con la tecnica della pressofusione di alluminio per un totale di 150.000 chili di metallo.

Sono questi i numeri impressionanti dell’opera di ingegneria sartoriale che il Gruppo Permasteelisa ha messo in campo per la realizzazione di One Monte-Carlo, il complesso residenziale situato vicino a Place du Casino nel cuore della città monegasca ed inaugurato venerdì 22 febbraio alla presenza del Principe Alberto II di Monaco e delle più alte cariche del Principato. Il Gruppo Permasteelisa, attraverso la collaborazione attiva tra la consociata italiana Permasteelisa Spa e quella francese Permasteelisa France, ha sviluppato il progetto dalle fasi iniziali – curando la progettazione, l’ingegnerizzazione e la produzione – all’installazione delle facciate delle 6 unità residenziali, che rappresentano un’altra meraviglia principesca per un contesto naturale e architettonico unico e raffinato. «L’amore per la complessità e la capacità di convertirla in avanguardia estetica e tecnologica sono alla base dell’approccio olistico del nostro Gruppo” ha dichiarato l’Amministratore Delegato Riccardo Mollo “che per One Monte-Carlo ha coniugato le performance tecniche con il rispetto della semantica architettonica definita dallo studio Rogers Stirk Harbour + Partners». Un’idea architettonica caratterizzata dalla necessità di rispettare i vincoli di altezza e di sedime a disposizione nel cuore della città, e di massimizzare allo stesso tempo l’effetto delle viste sul panorama del Mediterraneo, delle montagne e della città. Partendo da questo obiettivo, gli esperti del Gruppo hanno sviluppato un sistema di facciata ad hoc, dotata di speciali apribili “cielo-terra” che consentono alle unità residenziali di “aprirsi” sulle grandi balconate in legno che coronano tutto il perimetro degli edifici e che permettono una vista senza soluzione di continuità sulla città e sul mare. Balconate delimitate da speciali balaustre che, nella semantica architettonica, contrastassero la precisione minimalista dei profili in alluminio usati in facciata connotandosi come elementi materici in grado di comunicare l’artigianalità dell’oggetto.

Per questo, gli esperti del gruppo hanno deciso di ricorrere alla tecnica della pressofusione di alluminio, una tecnica costruttiva normalmente utilizzata per realizzare opere d’arte in pezzi unici o con pochi elementi ripetitivi. In questo progetto, invece, sono state realizzati ben 912 elementi di 11 differenti tipologie e forme per un totale di 2,6 km lineari di balaustre, una sfida costruttiva e tecnologica soprattutto in considerazione della necessità di eliminare il rischio di corrosione in un ambiente particolarmente corrosivo tipico delle città che si affacciano sul mare. Dopo mesi di ricerca e sperimentazione, durante i quali sono stati valutati diversi processi di verniciatura alternativi, il risultato è lo sviluppo di una soluzione che incarna l’essenza sartoriale di Permasteelisa. All’estetica si unisce anche la ricerca in tema di affidabilità e sicurezza: il complesso residenziale si affaccia infatti sulla “curva del Casinò”, uno dei tratti più suggestivi del GP di Monaco di Formula 1. I tecnici del gruppo hanno progettato balaustre con un livello di resistenza, verificato con test fisici e radiografici, normalmente specificato per le balaustre degli stadi e quindi in grado di resistere alla passione di quanti soggiorneranno sulle terrazze di One Monte-Carlo per assistere alla prestigiosa gara automobilistica. Il progetto, di proprietà della Société des Bains de Mer, comprende in totale 6 edifici residenziali e 1 edificio per uffici, insieme a un nuovo centro congressi di 3.000 m2, nuovi spazi commerciali nonché spazi pedonali con ristoranti e una galleria d'arte. Progettato dallo studio Rogers Stirk Harbour + Partners con l'architetto monegasco M. Alexandre Giraldi, One Monte-Carlo ha riqualificato il sito precedentemente occupato dall'edificio Sporting d'Hiver, donando alla città il 30% in più di spazio pubblico. Il Gruppo Permasteelisa è presente nel Principato di Monaco con una filiale per sviluppare nuove opportunità di business sul mercato monegasco.

