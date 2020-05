La Permasteelisa cambia di mano: il gruppo giapponese Lixil vende all'Atlas Holding

Il gruppo giapponese Lixil in questi ultimi giorni ha chiuso l'accordo per la cessione definitiva di "Permasteelisa" al fondo americano Atlas Holding. L'azienda di Vittorio Veneto, leader nei servizi di ingegneria, project management, produzione e installazione di involucri architettonici, è nota per aver lavorato, tra gli altri, alla costruzione di edifici iconici come il Shard a Londra, l'Apple Campus a Cupertino, il nuovo World Trade Center a New York. I termini della transazione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative, non sono stati resi noti. «Siamo lieti di aver raggiunto un accordo che consentirà a Permasteelisa, azienda di livello mondiale, di entrare a far parte della famiglia Atlas e del suo gruppo di business globali. Riteniamo che Atlas sia il proprietario ideale per Permasteelisa, in quanto vanta una solida reputazione in termini di valorizzazione del capitale umano e finanziario necessari per rafforzare le attività del business nel lungo termine» ha affermato Kinya Seto, AMministratore Delegato di Lixil.

