La nuova tecnologia di "Permasteelisa" premiata negli Stati Uniti

VITTORIO VENETO Il National Institute of Building Sciences, autorevole istituzione americana che promuove il dibattito e l’innovazione nel settore delle costruzioni, ha premiato il Gruppo Permasteelisa, di Vittorio Veneto, per la sua tecnologia denominata mfree-SCCF. La tecnologia ha ricevuto il Honor Award, First Place for the High-Performance Innovation dei National Institute of Building Sciences 2017 Beyond Green High Performance Building Awards, il prestigioso programma che mira a riconoscere le iniziative più meritorie che modellano e guidano lo sviluppo del settore dell'edilizia ad alte prestazioni di sostenibilità, così come l'applicazione nel mondo reale di quelle pratiche di progettazione e costruzione che rappresentano l’eccellenza tecnologica.

Il premio è stato assegnato durante la Sesta Conferenza Annuale del National Institute of Building Sciences, che si è tenuta al Mandarin Oriental Hotel di Washington, DC. Mfree-SCCF è una facciata che contribuisce in modo significativo a migliorare la classificazione ambientale di un edificio, offrendo un'abbondante disponibilità di luce naturale e al contempo, rendendo più efficenti le prestazioni acustiche. Inoltre, è progettata in modo che la cavità interna di questa speciale “doppia pelle” sia protetta dalla polvere e dalla formazione di condensa, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e allungamento della vita utile. Tutto ciò senza compromettere la resa estetica degli edifici, lasciando massima libertà di espressione agli architetti.

La tecnologia mfree-SCCF è stata impiegata da Permasteelisa in importanti realizzazioni in tutto il mondo: tra queste si segnalano 200 George Street (Sydney, Australia), JTI International HQ, (Ginevra, Svizzera), One New Burlington Place (Londra, UK), LEO (Francoforte, Germania), Roche Building (Basilea, Svizzera).