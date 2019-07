Innovativo accordo aziendale per gli oltre 500 collaboratori del Gruppo Battistella

‘Staffetta generazionale’, polivalenza professionale, welfare e ‘banca del tempo: sono tra i contenuti dell’innovativo contratto aziendale per gli oltre 500 collaboratori del Gruppo Battistella di Pieve di Soligo, tra i protagonisti dell’industria del mobile italiano con le aziende Battistella Company, Battistella, Baco e Novamobili. La firma nei giorni scorsi con la presenza per l’azienda di Paolo Bianchin e Paolo Villanova, assistiti da Andrea Zappia di Assindustria Venetocentro. Le Rsu aziendali erano assistite dalla Fillea Cgil, con Vigilio Biscaro e Luca Brino, e dalla Filca Cisl con Onofrio Pepati.

Le quattro aziende del Gruppo sono collegate fin dal 2014 da un contratto di rete che consente la mobilità interaziendale, che nel nuovo contratto diventa strumento di acquisizione di nuove competenze e di ‘polivalenza professionale’, strumento per incrementare l’efficienza produttiva e rispondere tempestivamente alle variazioni della domanda, e al tempo stesso chiave per potenziare la formazione dei collaboratori sotto i profili dell’innovazione, della sicurezza e della qualificazione professionale. Importante novità introdotta dal contratto è rappresentata dalla ‘staffetta generazionale’, che consente la trasformazione incentivata, ossia senza pregiudizio per la futura pensione, a tempo parziale dei rapporti di lavoro dei pensionandi nell'ultimo anno di attività, per affiancare nel frattempo un giovane sostituto che possa così essere formato. Si creano così nuove opportunità per i giovani, con un equilibrato trasferimento di competenze.

Il Gruppo Battistella promuove e sostiene l’utilizzo degli strumenti di welfare, più vantaggiosi anche fiscalmente per i lavoratori. Inoltre, ai collaboratori che aderiscono alla previdenza complementare di origine negoziale, ossia ai fondi pensione “Solidarietà Veneto” oppure “Arco”, Battistella verserà la quota del 2,7% della retribuzione utile ai fini del computo così da incentivare tale scelta. Arriva nelle aziende del Gruppo Battistella anche la banca ore etica, con la possibilità per i collaboratori di mettere a disposizione ore di permesso e ferie per i colleghi che ne abbiano necessità per difficoltà personali e famigliari. Le aziende integreranno, sotto forma di ore di permesso retribuito, il corrispondente valore economico lordo dei permessi ceduti, incrementato del 20%. Di rilievo anche la parte economica del premio di risultato, che può arrivare, per i lavoratori qualificati con maggiore anzianità, fino a duemila euro. Viene confermata l’importanza della salvaguardia del know how aziendale, e la valorizzazione della ‘fedeltà’ del collaboratore come fattore di successo, e il raggiungimento di obiettivi di crescita di fatturato, partendo dai 95 milioni di euro di ricavi consolidati dal Gruppo nel 2018.