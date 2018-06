A Ponte di Piave iniziate le 4 settimane di alternanza scuola lavoro per gli studenti

PONTE DI PIAVE Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.

Il Comune di Ponte di Piave dal 2015, ha dato impulso a questa forma di istruzione/formazione, mediante la sottoscrizione di convenzioni con gli istituti scolastici (licei classici, linguistici, scientifici, istituti tecnici) del territorio, non solo opitergino mottense, e coneglianese ma anche nel trevigiano e veneziano. In questi giorni, infatti, gli alunni, residenti a Ponte di Piave sono affiancati dai dipendenti comunali, uno per in ogni ufficio, per questo percorso di istruzione/formazione, della durata di quattro settimane.

“Ringrazio i dirigenti scolastici per aver sottoscritto la convenzione con la nostra Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma - ma soprattutto i ragazzi perché scegliendo un percorso di istruzione/formazione all’interno del loro Comune, possono restituire alla collettività quanto appreso nel percorso scolastico, orientandolo ed entrando così in contatto con la realtà come quella del pubblico impiego, che potrebbe caratterizzare scelte future. Ringrazio infine i tutti dipendenti comunali - conclude il Sindaco Roma- per la disponibilità nell’insegnamento ai ragazzi, permettendo loro di confrontarsi con il mondo della pubblica amministrazione, nello spirito del servizio alla cittadinanza”.