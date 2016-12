A Ponte di Piave ultimato il condominio "La Gradinata": salvati diversi posti di lavoro

PONTE DI PIAVE Finalmente una buona notizia in un periodo di crisi nel settore dell’edilizia. Sono stati di recente terminati i lavori di completamento della “ Residenza La Scalinata” a Ponte di Piave in via Jesolo, tanto che i fornitori la scorsa settimana hanno potuto ricevere in “permuta” le unità immobiliari a loro promesse per aver creduto in questa iniziativa immobiliare che aveva subito un temporaneo arresto a causa della crisi del settore.

Con un innovativo accordo di risanamento che ha visto coinvolti la società costruttrice Iron Costruzioni S.r.l., la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop e i principali fornitori, questi ultimi si sono impegnati a terminare i lavori di completamento del complesso immobiliare denominato “Condominio La Gradinata” sicuri che al termine delle opere avrebbero ricevuto in permuta a fronte dei lavori svolti delle unità immobiliari previa cancellazione dell’ipoteca da parte della banca. E così è avvenuto. L’accordo di risanamento ideato dallo studio legale dell’avvocato Simone Pantaleoni di Treviso ed attestato dal dr Eros De March di Treviso, con la proficua collaborazione di tutte le parti interessate ovvero la società costruttrice, i fornitori e la banca finanziatrice, è stato lo strumento che ha permesso di concludere velocemente il processo di riqualificazione dell’intera area vicina al centro di Ponte di Piave.

Con il predetto accordo, si è inoltre scongiurato il rischio che la crisi della società costruttrice potesse contagiare anche i suoi fornitori, esposti con rilevanti crediti, che non avrebbero potuto altrimenti incassare. Si è potuto così salvaguardare l’occupazione dei lavoratori alle dipendenze dei fornitori e degli artigiani a cui alcuni lavori erano stati subappaltati, in modo tale che tutte le aziende coinvolte potessero avere una soddisfazione economica. In altri termini tutta l’economia locale ne ha tratto beneficio e ciò in tempi celeri, dettati unicamente dal crono programma dei lavori del cantiere. Ora si potrà effettuare la commercializzazione delle unità abitative a condizioni concorrenziali e vantaggiose. Il complesso, invero, propone eleganti appartamenti e attici con gradi terrazzi a prezzi introvabili ed unità commerciali con ampi e comodi parcheggi, prospicienti via Jesolo, con un passaggio giornaliero di 18mila auto.

Il piano attestato dal dr. Eros De March di Treviso, inoltre, “tutela” gli acquirenti, che potranno acquistare le unità abitative senza alcun rischio di revocatoria ed a prezzi vantaggiosi. Attualmente nella struttura è già stata inaugurata una sartoria e uno spaccio di camicie nazionali. Si prevede che a breve si inaugurino altre attività commerciali. Non si può non accogliere con favore il “lieto fine” dell’iniziativa che si propone di far rifiorire a nuova vita il borgo del paese e di dare nuovo impulso all’economia locale. L’impegno di tutti gli operatori ed il coordinamento dei professionisti, dimostra come, anche in periodo di crisi, si possano far ripartire iniziative importanti per l’economia locale. Un plauso ai fornitori e all’istituto di credito che hanno creduto in questa innovativa operazione di risanamento di una società che si è dimostrata abile nel superare la crisi in un momento così difficile nel settore dell’edilizia.